Sifu Vengeance Edition: Retail-Version mit exklusiven Extras ab sofort erhältlich

Ab sofort ist der knackige Action-Titel "Sifu" auch in Form der "Vengeance Edition" genannten Retail-Version erhältlich. Neben dem Spiel an sich warten in der "Vengeance Edition" diverse exklusive Extras wie ein Artbook und mehr.

Nachdem der von den „Absolver“-Machern von SloClap entwickelte Action-Titel „Sifu“ bereits Anfang Februar in einer digitalen Fassung für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, wurde vor ein paar Wochen zudem eine Retail-Version angekündigt.

Diese wird unter dem Namen „Sifu: Vengeance Edition“ ins Rennen geschickt und ist hierzulande ab sofort für die PlayStation-Systeme erhältlich. Neben dem Spiel „Sifu“ an sich, umfasst die „Vengeance Edition“ ein optisch ansprechendes Steelbook und weitere Extras. Freuen dürfen sich Käufer der Retail-Fassung auf ein 48 Seiten starkes Artbook, drei Lithografien sowie eine digitale Version des offiziellen Soundtracks.

Ein knackig schwerer Rachefeldzug

Wer sich „Sifu“ in das heimische Regal stellen möchte, kann die Retail-Version unter anderem auf Amazon erwerben. In „Sifu“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Kung-Fu-Schüler, der sich auf einen Rachefeldzug begibt. Die Jagd auf eure Feinde führt euch in „Sifu“ durch die verborgenen Winkel der Stadt – von Vororten, die von Banden beherrscht werden, bis hin zu den kalten Korridoren in den Wolkenkratzern der Konzerne.

Zu den Besonderheiten des Titels gehört die Tatsache, dass alle Kämpfe von echten Kung-Fu-Meistern choreografiert wurden. Um euch dazu zu bringen, euch ausführlich mit den Eigenheiten der Spiel- beziehungsweise Kampfmechanik vertraut zu machen, wird bei „Sifu“ bewusst auf einen hohen Schwierigkeitsgrad gesetzt, der auch kleine Fehler sofort bestraft.

