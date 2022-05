Apex Legends: Die neue Legende Newcastle in Season 13 „Errettung“ vorgestellt

In wenigen Tagen startet der Shooter-Hit „Apex Legends“ von Respawn Entertainment in seine sage und schreibe 13. Season, „Errettung“. Darin führen die Verantwortlichen mit Newcastle eine neue Legende ein, mit der ihr euch in die hitzigen Battle-Royale-Schlachten stürzen könnt. Wer der Charakter ist und was seine Fähigkeiten sind, das stellen wir euch in den nachfolgenden Zeilen etwas genauer vor.

Ein alter Bekannter wird zum Superhelden

Der wahre Name der neuen Spielfigur lautet Jackson und er ist ein Charakter, der im Rahmen der Story des Multiplayer-Games bereits ab und an erwähnt wurde. Hierbei handelt es sich nämlich um den Bruder der Soldatin Bangalore, die bereits von Anfang an dabei ist. Sie dachte, Jackson sei tot und ist dementsprechend überrascht, als er sich als Superheld Newcastle entpuppt, dem Helden von Harris Valley. Der alte Newcastle, dessen Platz Jackson eingenommen hat, versuchte bereits seit geraumer Zeit, sich für die Apex Games zu qualifizieren, hat es jedoch nie geschafft.

Wie es dazu gekommen ist, erfahrt ihr in einem kürzlich veröffentlichten Trailer, der die Hintergrundgeschichte der neuen Spielfigur zeigt. Darin sehen wir, wie Jackson ein normales Leben mit seiner Familie führt, ehe er durch Zufall über ein Treffen zwielichtiger Gestalten stolpert. Darin verwickelt ist auch der echte Newcastle, dessen Platz er anschließend einnimmt. Im Rahmen eines Events verrieten die Macher, ihr Ziel sei es gewesen, Jackson als Dad sowohl authentisch als auch cool darzustellen.

Im Rahmen eines Exklusivinterviews verriet uns Cristina Ferez, die als Senior Concept Artist bei Respawn Entertainment arbeitet und zum Newcastle-Designteam gehört, zudem etwas mehr über die Entstehung der Figur. Anfangs habe das Team bei Newcastle mehr an einen Ritter gedacht, doch im Laufe der Zeit hätten „wir gemerkt, dass es besser ist, einen eher lustigen als einen ernsten Ansatz für ihn zu wählen. Deshalb begannen wir, uns auf einen Superhelden zu konzentrieren“.

Zudem gab es noch eine ganz spezielle Inspirationsquelle für die Figur: Buzz Lightyear aus den „Toy Story“-Filmen. „Ich erinnere mich, dass irgendwann jemand Buzz Lightyear erwähnte. Die Art und Weise, wie er seine Fantasie auslebt und alles, wie dieser Astronaut. Und das ist etwas, das wir mit Newcastle wirklich aufgreifen wollten, dass er diese Fantasie und diese lustige Figur verkörpert“, führte Cristina Ferez aus.

Newcastle kann eine massive Burg als Deckung errichten

Doch widmen wir uns nun den spielerischen Qualitäten des kommenden „Apex Legends“-Neuzugangs. Mit seiner massiven Rüstung und seinem Schild fällt Newcastle spielerisch in ähnliche Kategorie wie Gibraltar. Er ist entsprechend primär ein defensiver Charakter, mit dem ihr eure Teammitglieder beschützen könnt. Das Design seiner Panzerung ist von mittelalterlichen Ritterrüstungen inspiriert und das Logo soll die verschiedenen Aspekte der Figur abbilden.

Doch nun zu seinen Skills. Seine passive Fähigkeit erlaubt es Newcastle, einen verwundeten Teamkameraden in Sicherheit zu bringen und wiederzubeleben, während er beide mit seinem Schild beschützt. Die Energie dieser Kraft speist sich dabei aus dem Knockdown-Schild des Charakters, das ihr während der Matches auch verstärken könnt. Wichtige Info für die Gegner des Superhelden: Der Schild kann zerstört werden. Abhängig davon, ob ihr den Torso oder die Beine treffen wollt, könnt ihr die obere beziehungsweise untere Hälfte des Schilds mit gezielten Treffern zerstören, um anschließend größeren Schaden anzurichten.

Sein Tactical erlaubt es Newcastle derweil, einen schwebenden Energieschild einzusetzen. Damit könnt ihr Gegner zurückdrängen, eure Teammitglieder beschützen oder die Flanken absichern. Die Entwickler von Respawn Entertainment versprechen kreative sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten dieser Fähigkeit.

Des Weiteren besitzt Newcastle selbstverständlich auch einen Ultimate, die Burgmauer (Castle Wall). Hierbei zückt der „Apex Legends“-Neuling seinen Schild und rammt diesen vor sich in den Boden, wodurch ihr eine massive Wand vor euch und euren Mitspielern errichten könnt. Gegner in der Nähe werden weggeschleudert und Feinde, die versuchen, sich frontal zu nähern, werden verlangsamt. Wenn ihr vorher einen eurer Teamkameraden anvisiert, kann Newcastle übrigens noch weiter springen als normalerweise, um so heldenhaft zur Rettung zu erscheinen und den Verlauf des Kampfes herumzureißen.

Wie sich all das spielt, das könnt ihr ab dem 10. Mai 2022 selbst herausfinden. Die 13. Season von „Apex Legends“, „Errettung“, erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC (via Origin & Steam).

Werdet ihr Newcastle in der 13. Season von „Apex Legends“ ausprobieren?

