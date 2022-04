Apex Legends: Newcastles Hintergrundgeschichte im neuen Trailer

In Kürze wird die mittlerweile 13. Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ an den Start gehen. Ab dem 10. Mai 2022 werden sich die Spieler in „Errettung“ mit einer neuen Legende in die Schlacht stürzen können. Dabei handelt es sich um Newcastle, den neuen Verteidiger.

Der Held von Harris Valley

Nun haben Electronic Arts und Respawn Entertainment einen neuen Trailer veröffentlicht, um Newcastles Hintergrundgeschichte zu erzählen. Er ist Bangalores Bruder Jackson, der verschollen war und seinen Tod vorgetäuscht hatte. Er lebte in einer Siedlung namens Harris Valley, die von der Bande „Vergessene Familien“ vom echten Newcastle gekauft wurde.

Jackson hat eine Frau, einen Sohn im Teenageralter und eine kleine Tochter. Jedoch stieß er auf Newcastle, der von einigen Mitgliedern der „Vergessenen Familien“ angegriffen wurde, da er stets die Qualifikation für die Apex-Spiele vergeigt. Da er der Bande Geld schuldet, hatte er gehofft seine Apex-Gewinne zur Schuldentilgung zu nutzen und Harris Valley zu retten. Allerdings stirbt Newcastle, nachdem er von der Bande erschossen wurde.

Da die Bande droht, Harris Valley abzubrennen, verpflichtet sich Jackson als Newcastle an den Apex-Spielen teilzunehmen und die Schulden abzubezahlen. Viel Glück hatte er bisher jedoch noch nicht. Für weitere Informationen schaut euch in Ruhe den neuen Trailer an.

