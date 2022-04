Apex Legends: Der Termin und der Launch-Trailer zur 13. Season „Errettung“

"Apex Legends" startet in Kürze in die 13. Season.

Wie kürzlich bereits bestätigt wurde, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen von „Apex Legends“ im Rahmen der 13. Season auf verschiedene neue Inhalte und spielerische Verbesserungen freuen.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann die 13. Staffel „Errettung“ an den Start gebracht wird, wurde die neue Season nun offiziell angekündigt und mit einem konkreten Releasetermin versehen. Los geht es demnach am 10. Mai 2022. Wie es weiter heißt, wird am kommenden Donnerstag, den 28. April 2022 die neueste Episode der „Stories from the Outland“ genannten Videoreihe veröffentlicht.

In den Mittelpunkt rückt dieses Mal die neue Legende Newcastle, die mit der 13. Season den Weg in „Apex Legends“ finden wird. Bei Newcastle wird es allerdings nicht bleiben.

Teamwork soll stärker belohnt werden

Darüber hinaus versprechen die Entwickler von Respawn Entertainment ein überarbeitetes Ranglistensystem, bei dem mehr Wert auf das Teamwork und die eigenen Fähigkeiten gelegt wird. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist natürlich ein neuer Battle-Pass, der es euch ermöglicht, exklusive Belohnungen freizuschalten. Weitere Details zu den Inhalten der 13. Season sollen in den nächsten Tagen folgen.

„Apex Legends“ steht in Form eines Free2Play-Titels bereit und ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S wurde „Apex Legends“ kürzlich mit einem umfangreichen technischen Upgrade versehen, das verschiedene technische Verbesserungen wie die Unterstützung der 4K-Auflösung mit sich brachte.

