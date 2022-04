Apex Legends: „Befreit“-Event bringt nächste Woche den „Krisenherd“-Modus zurück

In der nächsten Woche wird in "Apex Legends" das nächste zeitlich begrenzte Event stattfinden. "Befreit" wird neue kosmetische Gegenstände und den "Krisenherd"-Spielmodus beinhalten.

Nachdem in dieser Woche das „Krieger“-Event in dem Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ zu Ende ging, haben die Verantwortlichen von Electronic Arts und Respawn Entertainment bereits das nächste zeitlich begrenzte Event angekündigt. Vom 19. April bis zum 3. Mai wird man sich in „Befreit“ gegenseitig auf die Mütze geben können.

Kämpft um eure Lebensenergie

Unter anderem bringen die Entwickler den Spielmodus „Krisenherd“ auf Olympus zurück, in dem Heilobjekte aus dem Beutepool entfernt und durch sogenannte „Krisenherd-Zonen“ ersetzt werden. Dies sind große Bereiche, in denen alle Legenden geheilt werden. Dementsprechend sollte man mit Gegenwehr rechnen, wenn man sich heilen möchte.

Es wird auch wieder zwei Blitzevents geben, sodass man sich pro Woche einige Zusatzinhalte freischalten kann. In Woche 1 werden eine einzigartige Plakette, ein epischer Talisman, ein epischer RE-45.Skin und ein epischer Seer-Skin freischaltbar sein. Woche 2 bringt wiederum eine einzigartige Plakette, ein seltenes Apex-Pack, ein episches Boxende-Nessie-Holospray und ein Befreit-Pack als Belohnungen mit sich.

Und wie man da wieder herauslesen kann, wird es wieder zahlreiche neue kosmetische Gegenstände geben. Insgesamt sollen 40 neue Objekte hinzugefügt werden, die man sich entweder mit Befreit-Packs oder Herstellungsmetallen freischalten kann. Darunter finden sich legendäre Skins wie „Maschinensprache“ (Crypto), „Böser Bot“ (Pathfinder), „Quantenkollision“ (Wraith), „Steinschleuder“ (Valkyrie), „Gefängnisbefrieder“ (CAR), „Terminiert“ (Hemlok), „Geschaufeltes Grab“ (Friedensstifter) und „Pyromanie“ (Rampage).

Ein neuer Trailer gewährt bereits einen Ausblick auf das „Befreit“-Event.

