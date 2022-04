Apex Legends: Newcastle scheint die nächste Legende zu werden

Die aktuellste Saison „Ungehorsam“ ist noch knapp einen Monat aktiv, weshalb die zuständigen Entwickler von Respawn Entertainment erste Hinweise auf die nächste Legende für den Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ streuen.

Was lange währt, …

Wer aktuell den noch wenige Tage verfügbaren Spielmodus „Kontrolle“ spielt, kann im Ladebildschirm einen Hinweis entdecken. Auf einem holografischen Schild kann man den Werbeslogan „The wait is over, he’s here!“ neben der Silhouette einer gepanzerten Person lesen. Dies lässt darauf schließen, dass die nächste Legende tatsächlich Newcastle sein wird.

Erstmals wurde Newcastle in der vierten Saison angedeutet, um die damals neue Legende Revenant in Schach zu halten. Seitdem wurde es lange Zeit still um Newcastle bis er vor kurzem in einem massiven Leak wieder auftauchte. Des Weiteren scheint die aktuelle Story rund um Bangalore anzudeuten, dass ihr scheinbar verstorbener Bruder, Jackson Williams, hinter Newcastle steckt.

Wie der letzte Leak verriet, wird Newcastle ein mobiler Verteidiger sein, der dank seiner passiven Fähigkeiten verwundete Kameraden aus der Schusslinie ziehen und sie mit einem Wiederbelebungsschild schützen kann. Seine taktische Fähigkeit umfasst ein mobiles Schild. Dafür wirft er eine Drohne, die ein sich bewegendes Energieschild erzeugt. Mit der ultimativen Fähigkeit springt Newcastle hoch und schlägt nahe eines Ziels, eines Verbündeten oder eines Gebietes ein, um eine verstärkte Festung zu erschaffen.

Dementsprechend kann man gespannt sein, ob Newcastle tatsächlich der nächste Charakter sein wird. In den nächsten Wochen sollte eine entsprechende Enthüllung erfolgen.

