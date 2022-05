PS4 & PS5: Diese Spiele dominierten im April im PlayStation Store

Welche Spiele wurden im April im PlayStation Store am häufigsten verkauft? Die Antwort darauf liefern wie gewohnt die monatlich erscheinenden Charts.

Sony hat die PlayStation Store-Charts für April 2022 veröffentlicht. Aufgesplittet sind sie einmal mehr auf die verschiedenen Plattformen, wobei sich die Spitzenplätze auf der PS4 und PS5 nicht voneinander unterscheiden.

Auf beiden Konsolen konnte sich „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ an die Spitze der jeweiligen Charts setzen. „Elden Ring“ musste sich auf der PS5 mit dem zweiten Platz begnügen. Auf der PS4 landete „GTA 5“ auf dem zweiten Rang.

Platz 3 ging auf der New-Gen-Konsole von Sony an „Cyberpunk 2077“, das nach der Neuveröffentlichung für die PS5 noch einmal nach oben katapultiert wurde. Doch es blieb dabei: Die Erwartungen der Anleger wurden auch in diesem Jahr enttäuscht. Der Kurs gab erneut nach, nachdem der Marktwert des Entwicklers schon im Zuge der desaströsen Erstveröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ nur die Richtung nach unten kannte.

Die weiteren Platzierungen könnt ihr den folgenden Listen entnehmen:

PlayStation 5

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Elden Ring Cyberpunk 2077 Gran Turismo 7 WWE 2K22 Star Wars Jedi: Fallen Order F1 2021 Grand Theft Auto V Among Us It Takes Two Tiny Tina’s Wonderlands NBA 2K22 Kena: Bridge of Spirits Horizon Forbidden West Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Far Cry 6 Metro Exodus Call of Duty: Vanguard FIFA 22 The Elder Scrolls Online

PlayStation 4

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Grand Theft Auto V Minecraft Elden Ring Red Dead Redemption 2 Tekken 7 F1 2021 Little Nightmares Ace Combat 7: Skies Unknown The Crew 2 The Last of Us Part II NBA 2K22 Among Us Horizon Zero Dawn A Way Out Need for Speed Heat Call of Duty: Modern Warfare Monopoly Plus Batman: Arkham Knight WWE 2K22

Auch die PlayStation VR- und Free-2-Play-Charts liegen separat vor. „Beat Saber“ wurde einmal mehr das erfolgreichste Spiel für Sonys Virtual Reality-Headset, gefolgt vom „Job Simulator“ und „Moss Book II“.

Bei den Free-to-Play-Charts führt „Fortnite“. Platz 2 ging an „eFootball 2022“, mit dem Konami nach jahrelangen „PES“-Spielen einen neuen Ansatz wagte. Es folgen „Apex Legends“ und „Call of Duty Warzone“, das offenbar weiterhin an Reiz verliert.

PlayStation VR

Beat Saber Job Simulator Moss: Book II Batman: Arkham VR VR Ping Pong Pro Superhot VR Stride Vader Immortal: A Star Wars VR Series Swordsman VR Wanderer

Free-to-Play (PS5 + PS4)

Fortnite eFootball 2022 Apex Legends Call of Duty: Warzone Rec Room Rocket League Genshin Impact Vampire: The Masquerade – Bloodhunt Brawlhalla Destiny 2

Auch zu den Konsolen PS4 und PS5 wurden in dieser Woche neue Zahlen veröffentlicht. Während die New-Gen-Konsole aufgrund der Lieferschwierigkeiten unter den anfänglichen Erwartungen blieb, konnte Sony bei den Spieleverkäufen deutlich zulegen. Details aus dem entsprechenden Geschäftsbericht lest ihr hier.

