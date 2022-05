Soundfall: Rhythmischer Loot-Shooter für PS5 und PS4 veröffentlicht – Launch-Trailer

Wer an einer Mischung aus Loot-Shooter und Musikspiel interessiert ist, sollte sich einmal „Soundfall“ ansehen. Aus der Top-Down-Perspektive ballert ihr euch durch Symphonia und sammelt so viel Beute wie möglich. Passt eure Aktionen dabei an den jeweiligen Beat an, um maximal effektiv zu sein.

140 Songs und über 500 Ausrüstungsgegenstände

Über 140 Songs aus allen Genres enthält der Kampagnen-Modus. Ob ihr dabei alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden spielt, bleibt euch überlassen. Sowohl Online- als auch Couch-Koop wird unterstützt. Alternativ gibt es auch einen freien Modus, in dem ihr keine klaren Ziele verfolgen müsst.

Übrigens dürfen PC-Spieler ihre eigene Musik importieren. Konsolenspieler müssen auf diese Funktion verzichten.

Ihr könnt zu Beginn unter fünf verschiedenen Charakteren auswählen. Jeder davon besitzt seinen eigenen Spielstil, eine persönliche Waffe und individuelle Fähigkeiten. Egal welche Spielfigur ihr nehmt: Als Wächter der Harmonie müsst ihr Symphonia vor den Mächten der Zwietracht beschützen.

In der Kampagne müsst ihr zehn verschiedene Dungeons erkunden, um bis zu 500 Ausrüstungsgegenstände zu erhalten. Darunter befinden sich musikbasierte Waffen und mächtige Fähigkeiten. Bezwingt so viele Gegner wie möglich, um eurem Charakter eine stärkere Ausrüstung zu verschaffen.

„Soundfall“ ist ab sofort für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Im PlayStation Store zahlen PS Plus-Abonnenten dank eines Rabatts in Höhe von zehn Prozent 26,99 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 19. Mai. Danach werden wie bei allen anderen Spielern 29,99 Euro verlangt.

Hier der Launch-Trailer:

