Behind the Frame: Das kunstvolle Indie erscheint für die PlayStation 4

Videospiele und Kunst gehören zusammen wie Pech und Schwefel: Vor allem die Indie-Szene verführt Spieler häufig mit malerischen Geschichten. Auch in "Behind the Frame: Das schönste Bild" erwartet euch spielerisches Pinselstriche setzen, umrahmt vom Schicksal einer aufstrebenden Künstlerin.

Viele kleinere Indie-Spiele werden häufig mit der Kunst in Verbindung gebracht und auch „Behind the Frame: Das schönste Bild“ lässt sich in diesen Rahmen stecken. Das kunstvolle Kleinod konzentriert sich nämlich ganz und gar auf eine schöne Geschichte und malerische Bilder.

Vergangenes Jahr erschien „Behind the Frame“ bereits für den PC und Mobilgeräte, nun dürft ihr ab dem 2. Juni 2022 endlich auf den Konsolen den Pinsel schwingen. Den Release-Termin kündigte man zusammen mit einem neuen Trailer an, der darüber hinaus noch neue Inhalte andeutete.

Auf die Farben, fertig, los: Behind the Frame kommt auf Konsolen

Auch storytechnisch setzt „Behind the Frame“ auf künstlerische Ambitionen: Eine aufstrebende Malerin ist nämlich kurz davor, ihr größtes Werk endlich in einer Galerie auszustellen. Doch weil ihr Bild noch nicht fertig ist, müsst ihr ihr dabei helfen, die finalen Pinselstriche zu setzen – und euch dabei nicht von eurer knuffigen, aber grummeligen Katze ablenken zu lassen.

Spielerisch erwartet euch dabei ein simples Point-and-Click-Abenteuer, bei dem ihr eure Pinselkünste in einem vorgegebenem Rahmen auslebt und Rätsel löst, indem ihr kleinere Kunstwerke vervollständigt. Ab und an ruft aber auch der Alltag, wenn ihr euch beispielsweise ein leckeres Mahl zubereiten müsst, damit ihr vor der Leinwand nicht die Energie verliert – metaphorisch gesprochen, denn stressige Features wie eine Energieleiste werdet ihr in „Behind the Frame“ keine finden.

Der Fokus des Spiels liegt aber eindeutig bei den wunderschönen, vom japanischen Filmstudio Ghibli inspirierten Hintergründen und Figuren, die die Welt von „Behind the Frame“ bevölkern. Zusammen mit der berührenden Geschichte der Künstlerin ergibt sich so ein harmonisches und emotionales Gesamtkunstwerk.

„Behind the Frame“ wird am 2. Juni für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erscheinen, außerdem dürfen sich Spieler auf eine brandneue Nebengeschichte freuen. Auf Steam kostet das malerische Indie 10,79 Euro, dort könnt ihr außerdem eine kostenlose Demo ausprobieren. Wer das Spiel dort bereits besitzt, bekommt die frisch angekündigte Nebengeschichte am 2. Juni gratis spendiert.

