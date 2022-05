My Name is Mayo 3: Der Abschluss der schmackhaften Trilogie ist ab sofort erhältlich

My Name is Mayo 3:

Wir wollen bei der Frage "Ketchup oder Mayo" gar nicht unseren Senf dazugeben, sondern lassen "My Name is Mayo 3" für sich sprechen: Das Gameplay-arme Klicker-Game geht in die dritte und finale Runde. Wie auch in den ersten Teilen begleitet ihr ein Glas Mayo auf eine kurzweilige Reise für kleines Geld und bekommt die Platin-Trophäe quasi obendrauf.

Mayonnaise ist nicht nur eine schmackhafte Sauce für Pommes und eine essentielle Zutat in einem klassischen Kartoffelsalat, sondern auch der Titelheld der absurden Videospielreihe „My Name is Mayo“. Nun ist der dritte Teil und damit der Abschluss der Klicker-Game-Trilogie erschienen.

Ähnlich wie bei „Cookie Clicker“ und anderen Vertretern des etwas stumpfsinnigen, aber durchaus unterhaltsamen Genres müsst ihr auch in „My Name is Mayo 3“ ordentlich auf die Tube drücken – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

My Name is Mayo 3: Eine Platintrophäe zum Mitnehmen, bitte!

Genau wie bei den ersten beiden Teilen der Mayo-Trilogie, gilt es auch in „My Name is Mayo 3“, möglichst oft auf das titelgebende Glas zu klicken. Abseits des Tastenhämmerns erwarten euch aber auch einige Minispiele, verschiedene Kostüme und abgedrehte Begegnungen mit anderen schmackhaften Saucen.

Storytechnisch dürfte auch „My Name is Mayo 3“ nicht in die Vollen gehen und laut der Produktseite des Spiels müsst ihr nicht einmal die Vorgänger gespielt haben. Alles nach dem Motto: Hier geht es um Mayo, wer braucht da schon einen Kontext? Ein paar Überraschungen will euch der Trilogie-Abschluss allerdings auftischen.

Besonders bekannt sind die Videospiele rund um die fetthaltige Sauce tatsächlich dafür, euch extrem schnelle und kostengünstige Platin-Trophäen zu servieren. Mit einer Spielzeit von rund einer Stunde, in der ihr nicht viel anderes tut, als stumpf auf den X-Knopf zu drücken, ist auch „My Name is Mayo 3“ eine echte Perle für Trophäen-Jäger.

„My Name is Mayo 3“ ist seit gestern für die PlayStation 4 und den PC via Steam erhältlich. Auf Sonys Konsole kostet der leckere Ausflug 2,49 Euro, auf dem PC lediglich 1,59 Euro. Falls euch selbst das noch zu teuer ist: Den ersten Teil gibt es auf der PlayStation 4 für lächerliche 1,19 Euro. Günstiger dürftet ihr so schnell an keine neue Platin-Trophäe kommen!

