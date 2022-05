Shatter Remastered Deluxe: Klassiker aus PS3-Zeiten kehrt zurück

Im Jahr 2009 kam „Shatter“ für PS3 und PC in den Handel. Der Science-Fiction-Puzzler sorgte mit seinem spaßigen Gameplay und mitreißendem Soundtrack für kurzweilige Zocker-Sessions.

Nun kündigten die Macher ein Remaster an, das für alle Konsolen herauskommen wird. Dazu zählen die PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch. Auch PC-Spieler werden versorgt, die sich das Spiel zum Release über Steam holen können. Einen konkreten Termin gib es zwar nicht, doch Ende des Jahres soll es so weit sein.

Die Neuauflage soll eine 4K-Auflösung und 120 Bilder pro Sekunde bieten. Für ein modernes Spielerlebnis werden die Benutzeroberfläche überarbeitet und allerlei visuelle Verbesserungen durchgeführt. Um die gelobten Musikstücke noch besser genießen zu können, mischen die Sound Designer sie neu ab. Im Spiel werden sie als 5.1 Surround Sound aus.

Ein Arcade-Action-Erlebnis

Geboten wird ein intensives Arcade-Action-Erlebnis, bei dem ihr möglichst viele Blöcke zerschießen müsst. Das Gameplay gilt als leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern.

Durch zehn verschiedene Welten muss sich der Spieler kämpfen, wo er insgesamt neun Bossgegner besiegen muss. Dabei macht er von Powerups und Spezialattacken Gebrauch. Am wirkungsvollsten ist aber die ultimative Fähigkeit „Shardstorm“.

Der gestern hochgeladene Ankündigungstrailer veranschaulicht die technischen Verbesserungen. Zu Beginn werden außerdem zahlreiche Pressebewertungen eingeblendet, die euch zeigen, wie beliebt „Shatter“ zu seiner Zeit war.

