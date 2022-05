Wonder Boy Collection: Der Releasetermin der Retro-Sammlung steht

Wonder Boy Collection:

Nach der offiziellen Ankündigung vor ein paar Monaten bekam die "Wonder Boy Collection" genannte Retro-Sammlung nun endlich einen finalen Releasetermin spendiert. Los geht es demnach Anfang Juni.

Die "Wonder Boy Collection" erscheint Anfang Juni 2022.

Nachdem das Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) die „Wonder Boy Collection“ im Rahmen einer entsprechenden Alterseinstufung leakte, wurde die Retro-Sammlung im Februar dieses Jahres auch offiziell angekündigt.

Unklar war bisher nur, ab wann interessierte Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit erhalten werden, Hand an die enthaltenen Klassiker zu legen. Dahingehend sorgten die Verantwortlichen von Inin Games nun für Klarheit und gaben bekannt, dass die „Wonder Boy Collection“ ab dem 3. Juni 2022 für die PlayStation 4 erhältlich sein wird.

Enthalten sind insgesamt vier verschiedene Ableger der „Wonder Boy“-Reihe, die in den Achtzigern und Neunzigern veröffentlicht wurden.

Die enthaltenen Ableger in der Übersicht

Wonder Boy (1986)

Wonder Boy in Monster Land (1987)

Wonder Boy in Monster World (1991)

Monster World IV (1994)

Related Posts

Wie es bei Retro-Sammlungen dieser Art meist der Fall ist, wird es in der „Wonder Boy Collection“ ebenfalls möglich sein, die enthaltenen Klassiker sowohl in der Original-Fassung als auch in einer überarbeitete Version zu spielen. Zu den gebotenen Verbesserungen und Features gehören eine überarbeitete Grafik, neue Shader eine Rückspul-Funktion, eine Galerie mit Artworks sowie die Möglichkeit, jederzeit euren Spielstand zu speichern.

Weitere Meldungen zu Wonder Boy Collection.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren