Call of Duty Modern Warfare 2: Editionen, Beta und mehr geleakt?

Im Quellcode der neuen "Call of Duty: Vanguard"-Season wollen Dataminer auf interessante Details zu "Call of Duty: Modern Warfare 2" gestoßen sein. Hier geht es unter anderem um eine mögliche Beta sowie die verschiedenen Editionen, die zum Release des neuen Infinity Ward-Shooters angeboten werden sollen.

Am gestrigen Dienstag Abend bedachte uns Activision nicht nur mit dem offiziellen Key-Artwork zum kommenden Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass das neue Projekt von Infinity Ward Ende Oktober für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Kurz nach dieser Bekanntgabe nahmen sich Dataminer des Quellcodes der dritten „Call of Duty: Vanguard“-Season an und wollen in diesem interessante Details zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ entdeckt haben. Unter anderem berichten die Dataminer hier von Hinweisen auf eine offene Beta, bei der allerdings noch unklar sei, wann diese startet und welche Inhalte im Detail mit von der Partie sind.

Überraschen dürfte das Ganze aber wohl nur die wenigsten, da der Multiplayer von „Call of Duty“ in den vergangenen Jahren stets mit einer Beta vor dem Launch auf Herz und Nieren getestet wurde, um zum Release eine möglichst reibungslose Spielerfahrung zu bieten.

Genau wie in den Vorjahren sollen zum Verkaufsstart des neuen „Call of Duty“-Titels mehrere Versionen des Shooters veröffentlicht werden. Im Fall von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ die Standard-Edition, das Cross-Gen-Bundle sowie die Vault-Edition, die Vorbestellern den Zugriff auf eine geschlossene Beta ermöglichen wird, die unter anderem im PlayStation Network stattfindet.

Im Rahmen der etwas teureren Vault-Edition sollen sich laut den Dataminern zudem die folgenden Inhalte an Bord befinden:

Battle Pass (1 Saison) + 50 Stufensprünge

Red Team Operator Pack: Ghost, Soap, Price, Farah

FJX Cinder Waffentresor

Zehn Stunden doppelte Erfahrungspunkte & Zehn Stunden doppelte Waffen-Erfahrungspunkte

Ghost Legacy Pack: Zwölf Operator-Skins & Zehn Waffen-Blaupausen

Da die Angaben der Dataminer bisher weder von Activision noch von Infinity Ward bestätigt wurden, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Bisher wissen wir nur, dass „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ab dem 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein wird.

Die offizielle Gameplay-Enthüllung könnte unbestätigten Berichten zufolge im Juni erfolgen.

