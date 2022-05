Call of Duty Modern Warfare 2: Der Releasetermin steht – Teaser bestätigt erste Charaktere

Call of Duty Modern Warfare 2:

Heute nannten Activision und die Entwickler von Infinity Ward nicht nur den finalen Releasetermin zu "Call of Duty: Modern Warfare 2". Darüber hinaus wurden ein frischer Teaser und diverse Details zum neuen Shooter veröffentlicht.

"Call of Duty: Modern Warfare 2" erscheint Ende Oktober 2022.

Nach den diversen Gerüchten und Insider-Berichten der vergangenen Wochen und Monate haben die Spekulationen endlich ein Ende. Wie Activision und die Entwickler von Infinity Ward heute bekannt gaben, wird der ambitionierte Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ab dem 28. Oktober 2022 erhältlich sein.

Versorgt werden wie gehabt der PC und die Konsolen – darunter die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Begleitet wurde die Enthüllung des Releasetermins von einem Teaser-Trailer, in dem kurz auf die Charaktere eingegangen wird, die im neuen Shooter mit von der Partie sind. Freuen dürft ihr euch demnach über ein Wiedersehen mit verschiedenen alten Bekannten.

Doch auch neue Charaktere sind mit von der Partie und werden ihren ganz eigenen Einfluss auf die Geschichte nehmen.

Diese Charaktere sind mit von der Partie

So ist in der Beschreibung des Videos die Rede davon, dass die Task Force 141 eine „spektakuläre Rückkehr mit einem globalen Trupp legendärer Veteranen feiert“. Zu diesen Operatoren gehören Captain John Price, Simon „Ghost“ Riley, John „Soap“ MacTavish oder Kyle „Gaz“ Garrick.

Zu den neuen Gesichtern zählt Colonel Alejandro Vargas, der einer mexikanischen Spezialeinheit angehört. Ergänzend zum heutigen Teaser-Trailer wurde das Key-Artwork zum neuen Shooter aus dem Hause Infinity Ward veröffentlicht. Dieses haben wir natürlich zur Ansicht für euch eingebunden.

Wann mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ zu rechnen ist, ist nach wie vor unklar. Insider-Quellen sprachen zuletzt davon, dass es Anfang Juni so weit sein könnte. Die Geschichte des Shooters wird unbestätigten Berichten zufolge etwas düsterer ausfallen als ihr Pendant aus dem 2019 veröffentlichten „Modern Warfare“-Reboot. Zudem dürfen wir uns offenbar auf mehr Nahkämpfe und die obligatorischen „Call of Duty“-Set-Piece-Momente freuen.

Neben „Call of Duty: Modern Warfare 2“ befindet sich zudem „Call of Duty: Warzone 2“ in Entwicklung, das im Laufe des Jahres offiziell vorgestellt werden soll.

