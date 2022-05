Call of Duty Modern Warfare 2: Neuer DMZ-Modus startet offenbar als Beta-Version

In der Vergangenheit wurde "Call of Duty: Modern Warfare 2" mehrfach mit einem Spiel-Modus in Verbindung gebracht, der den Namen "DMZ" tragen und sich am Multiplayer-Shooter "Escape from Tarkov" orientieren wird. Wie ein bekannter Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, wird der "DMZ"-Modus zunächst im Beta-Format starten.

"Call of Duty: Modern Warfare 2" befindet sich bei Infinity Ward in Entwicklung.

Bereits im vergangenen Jahr erreichten uns verschiedene Gerüchte zum kommenden Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 2“, der sich derzeit bei Infinity Ward in Entwicklung befindet und 2022 erscheinen wird.

Unter anderem war die Rede von einem Spiel-Modus, der unter dem Namen „DMZ“ ins Rennen geschickt und sich spielerisch am beliebten Multiplayer-Shooter „Escape from Tarkov“ orientieren wird. Während Infinity Ward beziehungsweise Activision Blizzard den neuen Spiel-Modus bisher nicht bestätigen wollten, möchte der bekannte und langjährige „Call of Duty“-Insider „The Ghost of Hope“ bereits mehr wissen.

Wie der Insider berichtet, haben wir es bei „DMZ“ mit einem ambitionierten und groß angelegten Spiel-Modus zu tun, der in Zusammenarbeit mit der Community optimiert und erweitert werden soll.

DMZ-Modus wird offenbar kontinuierlich weiterentwickelt

Dementsprechend wird der „DMZ“-Modus laut „The Ghost of Hope“ in einer Beta-Version veröffentlicht und nach dem Release von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ kontinuierlich weiterentwickelt. „Der dritte Modus von Modern Warfare 2, DMZ, wird in der Beta starten“, so der Insider. „So etwas wie DMZ wird erst final, wenn die breite Öffentlichkeit es in die Finger bekommen hat. Es ist ein großer Modus, der gewartet werden muss.“

Auch wenn Infinity Ward und die Verantwortlichen von Activision Blizzard zu den Gerüchten um „Call of Duty: Modern Warfare 2“ bisher nicht Stellung beziehen wollten, könnten wir schon in wenigen Wochen mehr erfahren. Wie „The Ghost of Hope“ kürzlich unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete, soll die offizielle Enthüllung von „Modern Warfare 2“ nämlich am 2. Juni 2022 erfolgen.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Modern Warfare II’s third mode ‘DMZ’ will launch in BETA. “Something like the DMZ doesn’t become final until the general public has gotten hands on it. It’s a large mode that needs maintenance.” pic.twitter.com/WN384Y95CW — Hope (@TheGhostOfHope) May 6, 2022

