Call of Duty Modern Warfare 2: Sturmgewehr und Sniper aus dem Original kehren wohl zurück

"Call of Duty: Modern Warfare" geht dieses Jahr in die nächste Runde.

In diesem Jahr kommt eine Fortsetzung des Reboots „Call of Duty: Modern Warfare“ auf den Markt. Wahrscheinlich trägt das Spiel die gleiche Bezeichnung wie der Kult-Ableger aus dem Jahr 2009. Und anscheinend orientieren sich die Entwickler nicht nur beim Namen, sondern auch bei der Waffenauswahl am Original. Das zeigt jetzt eine veröffentlichte Info des Leakers „TheGhostOfHope“, die vom etablierten Insider „ModernWarzone“ aufgegriffen wurde.

Intervention und ACR

Sollte sich die Aussage als richtig erweisen, kehrt sowohl die Intervention als auch die ACR zurück. Ersteres ist ein Scharfschützengewehr, das in der „Call of Duty“-Szene bereits Kultstatus erlangt hat. Es zeichnet sich durch eine niedrige Feuerrate und Schwanken beim Zielen aus, teilt dafür aber mächtig Schaden aus. Bei der zweiten Waffe handelt es sich um ein Sturmgewehr mit wenig Rückstoß, das im Gegenzug jedoch eine niedrige Feuerrate besitzt.

Außerdem hat der Leaker etwas über die Waffenaufsätze erfahren. Im neuen Ableger sollen wieder fünf statt zehn Aufsätze verfügbar sein. Letzteres ist in „Call of Duty: Vanguard“ der Fall, womit sich viele Spieler nicht anfreunden konnten.

Über die enthaltenen Maps ist nach aktuellem Stand noch nichts bekannt. Allerdings ist auch hier mit dem ein oder anderen Comeback zu rechnen. Schließlich kam mit „Rust“ nur eine einzige MW2-Map zum Einsatz, während auf Klassiker wie „Terminal“, „Favela“ oder „Highrise“ verzichtet wurde. Möglicherweise hat sich Infinity Ward diese Maps bewusst für den zweiten Teil aufgespart.

