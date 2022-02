Call of Duty: Nachfolger zu Modern Warfare und Warzone offiziell bestätigt

Call of Duty:

Seit wenigen Stunden ist offiziell, dass "Call of Duty: Modern Warfare" und auch "Warzone" eine Fortsetzung erhalten werden. Dazu gab Activision erste Details bekannt.

"Call of Duty: Warzone" erhält eine Fortsetzung – genau wie "Modern Warfare".

Ein paar Stunden vorher wurde es schon angedeutet, in den Abenstunden machte es Activision dann offiziell: Sowohl „Call of Duty: Modern Warfare“ als auch „Call of Duty: Warzone“ werden einen Nachfolger erhalten. Dazu lieferten die Verantwortlichen gleich die ersten Details zum Inhalt und zur Technik.

Im Tweet des „Call of Duty“-Accounts heißt es, dass der diesjährige Ableger eine Fortsetzung zum „Modern Warfare“-Reboot darstellt. Überraschen mag das wohl niemand, da etablierte Leaker schon in den Monaten davor zahlreiche inoffizielle Details dazu verbreitet haben. Zudem war seit einer Woche bekannt, dass Infinity Ward die Entwicklung übernimmt. Das Studio, das für die Subreihe seit Beginn an verantwortlich ist.

Bei dieser Fortsetzung wird es allerdings nicht bleiben. Auch der Free-2-Play-Ableger „Warzone“ aus dem Jahr 2020 wird einen neuen Ableger erhalten. Der Publisher verspricht nicht weniger als „eine massive Evolution“ im Battle Royale-Bereich.

Neben einer brandneuen Map wird zudem ein Sandbox-Modus enthalten sein. Was genau sich dahinter verbirgt, ist noch unbekannt. Vermutlich handelt es sich aber um einen friedlichen Spielmodus, in dem auf Schießereien weitgehend verzichtet wird. Im Vordergrund würden stattdessen lockere Aktivitäten wie Fahrzeugrennen oder Parkourläufe stehen. Darauf deutet zumindest ein vergangener Leak hin, denn solch ein Modus war im vergangenen Jahr für das aktuelle „Warzone“ geplant.

Beide Ableger erhalten eine neue Engine. Damit werden sich „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2“ die selbe Engine teilen, wie einst auch ihre Vorgänger.

Bei Warzone wurde „einiges vermasselt“

Warum sich Activision für die Entwicklung eines „Warzone“-Nachfolgers entschieden hat? Dazu äußerten sich drei „Call of Duty“-Entwickler in einem kürzlich stattgefundenen Activision-Call. Dort gaben sie offen und ehrlich zu: „Wir haben einiges vermasselt.“

Mit dem aktuellen technischen Zustand ist keiner der Entwickler zufrieden. Denn bei der Verknüpfung mit neuen Ablegern seien die Teams an die Grenzen der Technologie gestoßen. Das Ganze begann mit „Black Ops Cold War“ im Dezember 2020. Laut Pat Kelly fühlte sich das Spiel ab diesem Zeitpunkt weder wie „Modern Warfare“ noch wie „Black Ops“ an. Seitdem „existierte“ das Spiel nur noch. Bugs schnell ausfindig zu machen war kaum noch möglich, weil so viel gleichzeitig passierte.

Bis wir die ersten Trailer zu Gesicht bekommen, werden wohl noch einige Monate vergehen. Gewöhnlich wird der neue „Call of Duty“-Ableger im Laufe des Sommers vorgestellt.

