Modern Warfare 2: Kommende Call of Duty-Spiele mit Abomodell?

Seit einigen Wochen geistern die ersten Gerüchte über den kommenden Teil der „Call of Duty“-Reihe durch das Netz. Erwartet wird ein weiteres „Modern Warfare“, nachdem „Vanguard“ vermutlich aufgrund des Settings auf weniger Abnehmer stieß.

Zu erwarten sind mit dem neuen Shooter einige Verbesserungen und Optimierungen. Doch auch an anderen Stellen soll es zu Änderungen kommen. So berichtet ein Insider auf Twitter, dass der Publisher Activision für „Call of Duty“ ein Abo-Modell

Der Insider schreibt: „Infinity Ward plant, das UI/UX-System von Call of Duty zu vereinfachen und komplett zu überarbeiten“. Inbegriffen seien ein „großes Redesign und ein Rebranding“, die „Einführung des ersten Call of Duty-Abonnementmodells“, die „Einführung einer mobilen Anwendung“ und die „Neugestaltung der Inhaltssuche und der Bibliothek des Stores“.

Was könnte das Abo enthalten?

Was der „Call of Duty“-Abo-Dienst umfassen würde, ließ der Insider offen. Allerdings gibt es hier mehrere Möglichkeiten. So könnten die Erweiterungen und Season-Pässe zu einem fortlaufenden Abo zusammengeführt werden. Ebenfalls ist es im Bereich des Möglichen, dass ein solcher Abo-Dienst einen Zugriff auf das jeweilige „Call of Duty“-Spiel des Jahres oder ältere Teile zulässt.

So wurde auf dem Twitter-Account „ModernWarzone“ schon im Juni des vergangenen Jahres berichtet: „Call of Duty erwägt Berichten zufolge, 6- und 12-monatige Battle Pass-Abonnements für zukünftige Spiele und Warzone anzubieten. Die 12-Monats-Option würde unter anderem einen kostenlosen Call of Duty-Titel beinhalten.“ Die Gerüchte basierten offenbar auf einer zuvor geschalteten Umfrage.

Offen ist ebenfalls, ob ein mögliches „Call of Duty“-Abo mit dem Xbox Game Pass abgedeckt wäre oder darüber nur die Grundversion des neuen Shooters zur Verfügung gestellt wird. Immerhin ist Activision Blizzard bald im Besitz von Microsoft, sofern der Deal durchgewunken wird.

Unabhängig davon, ob an den Gerüchten etwas dran ist: Auch ohne Abo verdient Activision mit den „Call of Duty“-Spielen eine Menge Geld. Anfang der Woche berichteten wir über Rekordeinnahmen mit Microtransaktionen, DLCs und anderen digitalen Zusatzinhalten. Ein großer Teil der Einnahmen generiert der Publisher auf den PlayStation-Konsolen, was auch in den kommenden Jahren so bleiben dürfte: Die „Call of Duty“-Spiele sollen langfristig auf der PlayStation bleiben.

Was haltet ihr von der Idee, „Call of Duty“ oder die Zusatzinhalte der Spiele in ein Abo zu packen?

