Activision Blizzard: Call of Duty und Co bleiben der PlayStation längerfristig erhalten

Zu den ersten faustdicken Überraschungen des noch recht jungen Videospieljahres 2022 dürfte zweifelsohne die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gehört haben.

PlayStation-Besitzern stellte sich dabei schnell die Frage, ob sie auch weiterhin in den Genuss von „Call of Duty“ und weiteren beliebten Marken aus dem Hause Activision Blizzard kommen werden. Nachdem Microsoft kürzlich versicherte, dass bestehende Verträge mit Sony Interactive Entertainment genau wie bei der Übernahme von Bethesda Softworks respektiert werden, ging das Redmonder Unternehmen im Zuge einer aktuellen Mitteilung noch einen Schritt weiter. Wie Microsofts Vice-Chairman Bradford Lee Smith versprach, werden beliebte Marken von Activision Blizzard auch über die bestehenden Verträge hinaus auf der PlayStation vertreten sein.

Sony-Fans werden weiterhin versorgt

„Zuerst haben einige Kommentatoren gefragt, ob wir weiterhin beliebte Inhalte wie Call of Duty von Activision auf konkurrierenden Plattformen wie Sonys PlayStation verfügbar machen werden“, so Smith. „Die offensichtliche Sorge ist, dass Microsoft diesen Titel exklusiv auf der Xbox-Konsole verfügbar machen könnte, wodurch die Möglichkeiten für Sony PlayStation-Benutzer untergraben werden. Um es klar zu sagen, Microsoft wird Call of Duty und andere beliebte Titel von Activision Blizzard während der Laufzeit einer bestehenden Vereinbarung mit Activision weiterhin auf PlayStation verfügbar machen.“

Und weiter: „Und wir haben uns gegenüber Sony verpflichtet, sie auch über die bestehende Vereinbarung hinaus und in Zukunft auf PlayStation verfügbar zu machen, damit Sony-Fans weiterhin die Spiele genießen können, die sie lieben. Wir sind auch daran interessiert, ähnliche Schritte zu unternehmen, um die erfolgreiche Plattform von Nintendo zu unterstützen. Wir glauben, dass dies das Richtige für die Branche, für Gamer und für unser Geschäft ist.“

Welche Marken von diesem Vorhaben im Detail betroffen sind, verriet Smith abseits von „Call of Duty“ allerdings nicht.

