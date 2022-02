Call of Duty 2022: Kein reines Next-Gen-Erlebnis? PS4 wird laut Insidern ebenfalls versorgt

In der vergangenen Woche machten Activision Blizzard beziehungsweise die verantwortlichen Entwickler von Infinity Ward Nägel mit Köpfen und kündigten die Entwicklung des diesjährigen „Call of Duty“-Ablegers offiziell an.

Konkrete Details zum neuen Shooter wurden allerdings nicht genannt. Zudem steht weiterhin in den Sternen, wann mit der offiziellen Enthüllung von „Call of Duty 2022“ zu rechnen ist. Fest steht aber wohl schon jetzt, dass wir in diesem Jahr erneut nicht mit einer reinen Next-Gen-Erfahrung rechnen sollten. Stattdessen berichten mehrere Insider wie der als verlässliche Quelle geltende Tom Henderson, dass erneut auf einen Cross-Gen-Ansatz gesetzt wird. Oder anders ausgedrückt: Die PS4 und die Xbox One werden ebenfalls mit „Call of Duty 2022“ bedacht.

Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. Selbiges gilt für die Gerüchte der vergangenen Monate, in denen die Rede davon war, dass es sich beim neuen „Call of Duty“ aus dem Hause Infinity Ward um einen direkten Nachfolger zu „Call of Duty: Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 handeln wird. Dieses Mal soll der Weg der Spieler und Spielerinnen nach Lateinamerika führen, wo der Kampf gegen ein gefährliches Drogenkartell aufgenommen wird.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass der Multiplayer von „Call of Duty 2022“ mit verschiedenen neuen Modi versehen wird. Darunter der „DMZ“ genannten Disziplin, die sich an bekannten Vorbildern wie „Escape from Tarkov“ orientieren und PvE- und PvP-Elemente vereinen wird. Hinzukommt laut den Gerüchten ein „Attackers vs. Defenders“-Modus, in dem zwei Teams gegeneinander antreten und versuchen, vorgegebene Aufgaben abzuschließen beziehungsweise die Gegner daran zu hindern, ihre Ziele zu erreichen.

Weitere unbestätigte Gerüchte zu „Call of Duty 2022“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

Before the rumors start, the next title is coming to both current and last generation consoles.

This is referring to the DMZ and other… plans. https://t.co/p3R74GG4dN

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 4, 2022