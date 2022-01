Call of Duty 2022: Insider nennt unbestätigte Details zum Setting und der Entwicklung

Zum Start in das neue Jahr bedachte uns der Industrie-Insider Tom Henderson mit weiteren unbestätigten Details zum nächsten "Call of Duty"-Abenteuer, das sich derzeit bei Infinity Ward in Entwicklung befindet. Wie es unter anderem heißt, verschlägt es uns dieses Mal nach Lateinamerika.

"Call of Duty 2022" befindet sich bei Infinity Ward in Entwicklung.

Bekanntermaßen arbeiten mit Treyarch, Infinity Ward und Sledgehammer Games aktuell gleich drei Studios an neuen „Call of Duty“-Ablegern. Nachdem der Ableger für das Jahr 2021, „Call of Duty: Vanguard“, bei Sledgehammer Games entstand, ist Infinity Ward für „Call of Duty 2022“ verantwortlich.

Unbestätigten Berichten zufolge haben wir es beim neuen Titel von Infinity Ward mit einem direkten Nachfolger zum „Call of Duty: Modern Warfare“-Reboot aus dem Jahr 2019 zu tun. In einem aktuellen Info-Video untermauerte der Industrie-Insider Tom Henderson diese Angaben noch einmal und wies zudem darauf hin, dass unser Weg in „Call of Duty 2022“ nach Lateinamerika führen wird, wo wir den Kampf gegen verbrecherische Kartelle aufnehmen.

Weitere unbestätigte Details zu den gebotenen Inhalten

Des Weiteren möchte Henderson in Erfahrung gebracht haben, dass die Entwicklung von „Call of Duty 2022“ deutlich runder verläuft, als es noch bei den Vorgängern der Fall war. Was das Ganze für einen möglichen Release bedeutet, bleibt abzuwarten. Im weiteren Verlauf des Videos nannte Henderson noch einmal die unbestätigten Details zu den gebotenen Inhalten, die er bereits Ende des vergangenen Jahres in Umlauf brachte.

Demnach arbeitet Infinity Ward an einem neuen Modus, der den Namen „DMZ“ tragen und sich spielerisch am Multiplayer-Shooter „Escape from Tarkov“ orientieren wird. Zudem ist von einem neuen Modus die Rede, der PvE- und PvP-Elemente vereinen wird. Auch eine neue Karte für den kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ soll pünktlich zum Release von „Call of Duty 2022“ zur Verfügung gestellt werden.

Von offizieller Seite wurden die Angaben von Tom Henderson bisher allerdings nicht kommentiert oder gar bestätigt.

