Call of Duty Warzone 2: Für alle Konsolen, dafür kein Cross-Gen-Play?

Kürzlich möchte Industrie-Insider Tom Henderson von einem Nachfolger zu "Call of Duty: Warzone" erfahren haben. Jetzt teilte er in einem Livestream weitere Infos zum Spiel mit.

Der Battle Royale-Hit „Call of Duty: Warzone“ wird offenbar einen Nachfolger erhalten. Darüber wurde vor kurzem Tom Henderson in Kenntnis gesetzt, der über Twitter darauf aufmerksam machte. In seinem Beitrag meinte er, dass „Warzone 2“ ausschließlich für die Current-Gen-Konsolen und PC entwickelt wird.

Gestern führte Henderson schließlich einen Livestream durch, in dem er ausführlich über den geplanten Nachfolger sprach. Obwohl von einem Current-Gen-Spiel die Rede ist, könnten die alten Konsolen eventuell doch versorgt werden. Sollte sich der Publisher dazu entscheiden, würde es aber keine Cross-Gen-Unterstützung geben. Es handle sich dann nämlich um zwei unterschiedliche Konsolenversionen.

Somit würde das gleiche Prinzip wie bei „Battlefield 2042“ verfolgt werden: Wegen der technischen Limitierung können PS4- und Xbox One-Spieler nicht mit den Besitzern einer neuen Konsolen zusammenspielen.

Der Grund für einen neuen Ableger sei die notwendige Überarbeitung des Shooters. Möglicherweise wird die Fortsetzung den Namen „Call of Duty: Warzone“ übernehmen, während das Original in „Warzone Legacy“ oder etwas Ähnliches umbenannt wird. Jedenfalls soll das aktuelle „Warzone“ weiter unterstützt werden und bald das langersehnte Current-Gen-Update erhalten.

Die Spieler-Statistiken könnten auf den Nachfolger übertragen werden, die Assets wiederum nicht. „Warzone 2“ sei schließlich ein komplett neuer Eintrag in der Shooter-Reihe mit eigenen Waffen und Charakteren.

Tom Henderson betont zum Schluss, das der Launch noch relativ weit entfernt ist und sich die Pläne daher noch ändern können. Eine Grafik des Insiders verschafft euch zumindest schon mal einen Überblick:

