Die "Call of Duty"-Reihe bleibt den PlayStation-Spielern offenbar erhalten. Zumindest für die nächsten drei Spiele soll es entsprechende Abkommen geben, die vor der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geschlossen wurden.

Auch an "Warzone 2" wird offenbar gearbeitet.

Nachdem Microsoft die Pläne bekanntgab, Activision Blizzard übernehmen zu wollen, war zunächst unklar, wie es mit der „Call of Duty“-Reihe weitergehen wird. Microsofts Phil Spencer versuchte allerdings recht schnell, mögliche Nachteile für die Spieler zu dementieren. Er habe den Wunsch, „Call of Duty“ auch weiterhin auf den PlayStation-Konsolen zu lassen.

Modern Warfare 2 und Warzone 2

Und tatsächlich scheinen die nächste Teile der Reihe bereits in trockenen Tüchern zu sein. Activision Blizzard habe sich Berichten zufolge verpflichtet, mindestens die nächsten drei „Call of Duty“-Spiele für PlayStation-Konsolen zu veröffentlichen. Dies geht aus Quellen vonhervor, die mit den Plänen des Publishers vertraut sein sollen.

Demnach habe Activision schon vor der Bekanntgabe der Übernahmepläne durch Microsoft zugestimmt, drei weitere „Call of Duty“-Spiele sowohl für PlayStation- als auch für Xbox-Konsolen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, zumindest in naher Zukunft wäre eine Exklusivveröffentlichung von „Call of Duty“ im Xbox Game Pass nicht ohne weiteres möglich. Ohnehin werden sich die Wettbewerbshüter ganz genau anschauen, ob bei einer Übernahme Nachteile für die Kunden entstehen würden.

Bei den geplanten Spielen soll es sich um „Modern Warfare 2“ von Infinity Ward, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, ein neues Spiel vom „Black Ops“-Entwickler Treyarch im nächsten Jahr und um „Warzone 2“, das ebenfalls für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 geplant sein soll, handeln. Vor allem die zuletzt genannte Free-2-Play-Marke lebt von einer möglichst großen Community, die regelmäßig Geld investiert.

Schon in der ersten Reaktion auf die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erklärte Sony, dass man davon ausgeht, dass die Spiele aufgrund von „vertraglichen Vereinbarungen“ weiterhin auf mehreren Plattformen erscheinen werden. „Wir erwarten, dass Microsoft sich an die vertraglichen Vereinbarungen hält und weiterhin sicherstellt, dass Activision-Spiele plattformübergreifend sind“, sagte ein Sony-Sprecher in der vergangenen Woche.

Auch Microsofts Phil Spencer blies in ein ähnliches Horn: „Ich habe bestätigt, dass wir alle bestehenden Vereinbarungen nach der Übernahme von Activision Blizzard einhalten werden und dass wir Call of Duty auf der PlayStation behalten wollen. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche, und wir schätzen unsere Beziehung.“

Zunächst muss der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft genehmigt werden, wofür die Hürden aufgrund neuer Bestimmungen in den USA höher liegen. Daher muss abgewartet werden, ob die angedeutete Multiplattformstrategie nach dem erfolgten Abschluss tatsächlich langfristig eingehalten wird. Momentan scheinen die Anleger im Allgemeinen skeptisch zu sein. Der Aktienkurs von Activision Blizzard liegt weiterhin unter der Gebotssumme.

