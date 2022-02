Call of Duty Warzone 2: Enthüllung soll heute über Influencer erfolgen

Jüngsten Berichten zufolge wird Activision heute „Call of Duty Warzone 2“ ankündigen. Für eine höchstmögliche Aufmerksamkeit wurden im Vorfeld ausgesuchte Influencer gebeten, sich mit dem Titel zu beschäftigen. Doch auch wenn ein Embargo besteht, drangen die ersten Infobröckchen durch.

Tom Henderson, ein bekannter Leaker und Insider, betonte zunächst auf Twitter, dass „Call of Duty Warzone 2“ heute enthüllt wird. Ebenfalls gab er zu Protokoll, dass der Shooter „von Grund auf neu entwickelt“ wurde, was aufgrund von Entwicklungsproblemen mit dem ersten Spiel geschehen musste. Die Probleme entstanden offenbar durch die Integration von „Call of Duty: Black Ops Cold War“. Spezifische Details dazu nannte Henderson nicht.

Ebenfalls behauptete Henderson, dass das Spiel nicht für PS4 und Xbox One, sondern nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. In einem weiteren Tweet versprach er eine 120° FOV-Option direkt zum Launch. Und unbestätigten Angaben zufolge könnte Infinity Ward für „Warzone 2“ hauptverantwortlich sein.

Es dürfte kaum überraschen, dass sich erste Influencer begeistert zeigen. Auch CharlieIntel meldete sich mit einem Tweet zu diesem Thema zu Wort: „Ich war noch nie so aufgeregt und zuversichtlich, was die Zukunft von Call of Duty angeht. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.“ Größtenteils scheinen sich die Partner jedoch an die Verschwiegenheitserklärungen zu halten.

Doch wann wird die Enthüllung von „Call of Duty Warzone 2“ erfolgen? Wie ein Tweet von ModernWarzone andeutet, werden die Videos der Influencer heute Abend um 19 Uhr an den Start gehen:

Be sure to have notifications on for some important news dropping tomorrow at 1 PM EST. 👀

Information will be posted in video form on our YouTube as well. Link can be found in the bio.

— ModernWarzone (@ModernWarzone) February 10, 2022