Modern Warfare 2: Name bestätigt und Logo enthüllt

Es war längst kein Geheimnis mehr, dass Activision an einem Nachfolger des „Modern Warfare“-Reboots arbeiten lässt. In den Abendstunden machte der Publisher endlich Nägel mit Köpfen und sorgte für die Bestätigung, dass das neue „Call of Duty“ tatsächlich auf den Namen „Modern Warfare 2“ hören wird. Dieser Name wurde bereits beim 2009er Teil verwendet.

Ebenfalls wurde auf Twitter die dazugehörige Logo-Animation veröffentlicht. Nach dem Start des Clips hört ihr im Hintergrund einige Stimmen. Zudem sind Linien auf einer Art topographischer Karte zu erkennen. Wahrscheinlich enthalten der Ton und andere Elemente Hinweise, die es noch zu entschlüsseln gilt.

Das Logo von „Modern Warfare 2“ setzt sich aus dem „M“, dem „W“ und dem „II“ zusammen. Gewisse Ähnlichkeiten mit dem Logo der Band Nine Inch Nails sind durchaus vorhanden. Anschauen könnt ihr euch den Tweet mit der Animation nachfolgend:

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Activision sorgte Anfang des Jahres für die Bestätigung des neuen Shooters. Und vor einigen Tagen ergänzte das Unternehmen, dass es der bisher „fortschrittlichste“ Teil der Serie sein wird. Für die Entwicklung zeichnet sich Infinity Ward verantwortlich. Wirklich aussagekräftige Informationen zu „Call of Duty Modern Warfare 2“ dürften in den kommenden Wochen folgen.

Es wird gemunkelt, dass „Modern Warfare 2“ auch inhaltlich eine Fortsetzung von „Modern Warfare“ aus dem Jahr 2019 sein wird, mit einer Geschichte, die sich auf kolumbianische Drogenkartelle konzentriert. Quellen wollen ebenfalls herausgefunden haben, dass die Einzelspieler-Geschichte „eine härtere Version der Kampagne“ des Reboots ist, mit mehr Nahkämpfen, kniffligen Entscheidungen und den klassischen „Call of Duty“-Momenten.

Weitere Meldungen zum Thema:

Activision betonte in dieser Woche ergänzend, dass sich ein neues „Call of Duty Warzone“ in der Produktion befindet und noch in diesem Jahr enthüllt werden soll. Laut Activision wird der Titel parallel zu „Modern Warfare 2“ von Grund auf neu entwickelt. Zugleich musste der Publisher einräumen, dass die Spielerzahlen schwinden.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Modern Warfare 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren