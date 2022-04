Call of Duty Warzone & Vanguard: King Kong und Godzilla im Trailer – Termin und Season 3-Details

Das "Call of Duty"-Gespann "Warzone" und "Vanguard" startet am 27. April 2022 in die dritte Season. Mit dabei sind King Kong und Godzilla, aber auch viele weitere neue Inhalte.

Nach vorangegangenen Gerüchten und Leaks ist es nun offiziell: Godzilla und King Kong werden im neuen Update von „Call of Duty Warzone“ auf das Schlachtfeld ziehen. Die Bestätigung erfolgte mit einem kurzen Teaser, der zeigt, wie sich die beiden Giganten auf einen Kampf vorbereiten.

Während wir noch nicht allzu viele Details darüber haben, was sie dort treiben werden, sindAndeutungen zu Dingen wie mehr Science-Fiction-Waffen zu erkennen.

Auch wenn die neue Season schon Ende April 2022 startet, muss auf die Einführung von Godzilla und King Kong etwas länger gewartet werden. Sie erscheinen am 11. Mai 2022 während des kurzzeitigen Events „Operation Monarch“.

„Riesige Schädel und neugebaute Verteidigungsanlagen sind nur zwei der vielen Hinweise darauf, was in Operation Monarch kommen wird. In diesem zeitlich begrenzten Event treten die ikonischen Titanen des MonsterVerse auf: Godzilla und Kong“, so die Macher.

Weitere Highlights der Season 3 von Warzone

Die neue Season von „Call of Duty Warzone“ hat noch mehr als Godzilla und King Kong zu bieten. Nachfolgend eine grobe Übersicht der anstehenden Aktivitäten:

Ihr sollt an Dig Site (der Ausgrabungsstelle) uralte Geheimnisse und Ausrüstungsgegenstände entdecken, darunter Vorratskisten und Hinweise auf künftige Feinde.

Der Frachtraum, Calderas neuer Gulag, wird eingeführt. Die Arena mit drei Wegen wurde von Toys for Bob gebaut und soll intensive Zweikämpfe bieten.

Uralte Höhlenmalereien, gigantische Schädel und eine Axt, die nicht von dieser Welt ist, sind wein weiterer Teil.

Mit dem neuen Season Pass erwarten euch 100 Level neuer Inhalte, zu denen zwei neue kostenlose Waffen gehören: Das M1916 Präzisionsschützengewehr und das Nikita AVT Sturmgewehr.

Mit Mateo Hernandez, Florence Carter und Kim Tae Young stoßen während der neuen Season ebenfalls drei neue Operator hinzu. Obendrauf gibt es zusätzliche Herausforderungen und Vanguard-Zombies.

Umfangreiche Details zu den genannten Neuerungen findet ihr im Blog-Eintrag von Activision, der reichlich bebildert und in deutscher Sprache vorliegt. Eine etwas kompaktere Zusammenfassung wartet auf dem auf dem PlayStation Blog auf euch.

PlayStation Combat Pack für PS Plus-User

Inhaber einer PS Plus-Mitgliedschaft kommen in der neuen Season wieder besonders auf ihre Kosten. Sie erhalten ab dem 4. Mai 2022 ein neues Combat Pack.

Zum Odyssey Combat Pack gehören die legendäre Bushwacker-Operator-Skins für Padmavati Balan, die legendären Heavy Foliage- und Gold Hawk-Blueprints für Waffen, eine epische Uhr, Zauber, Emblems, Calling Cards und ein 60-Minuten-Doppelte-XP-Token.

Saison 3 von „Warzone“ und „Call of Duty Vanguard“ startet am 27. April 2022. Mit dabei sind außerdem neue Store Bundles, Challenges und Events mit Zeitbeschränkung.

