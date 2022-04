Call of Duty: 50 Millionen Spieler weniger als vor einem Jahr

Mit der Veröffentlichung von „Call of Duty: Vanguard“ nahm das stetige Wachstum der Shooter-Reihe ein Ende. Das zeigt ein Blick auf den letzten Quartalsbericht von Activision Blizzard.

Tatsächlich ist die Anzahl an aktiven Spielern um ein ganzes Drittel zurückgegangen. Während die Zahl am 31. März 2021 noch bei 150 Millionen Nutzern lag, waren es genau ein Jahr später „nur“ noch 100 Millionen.

Zwar ist das immer noch eine sehr hohe Spielerzahl, doch zufrieden sein wird der Publisher damit nicht. Einer der Gründe dafür ist laut Activision ein gesunkenes Engagement beim kostenlosen BR-Shooter „Call of Duty: Warzone“. Auch die relativ wenigen Premium-Verkäufe von „Vanguard“ spielen eine Rolle. Bei „Call of Duty: Mobile“ hingegen sind die Zahlen recht konstant geblieben.

Geht’s dieses Jahr wieder bergauf?

Im Laufe dieses Jahres werden die Spielerzahlen voraussichtlich wieder in die Höhe schießen. Schließlich erscheint als Nächstes ein Nachfolger zum „Modern Warfare“-Reboot aus dem Jahr 2019, der Rekorde gebrochen hat. Und auch das schwächelnde „Warzone“ wird fortgesetzt.

Die Werbetrommel rührte Activision bereits im erwähnten Quartalsbericht: Mit „Call of Duty: Modern Warfare 2“ soll nicht weniger als das „fortschrittlichste Erlebnis des Franchises“ geliefert werden. Beim „Warzone“-Nachfolger wird der Mund ebenfalls voll genommen und „bahnbrechende Innovationen“ versprochen.

Möglicherweise erwartet euch schon in den nächsten Tagen ein erster Teaser. So wurden laut mehreren Influencern Einladungen für einen Playtest versendet. Davor sprach bereits der Branchen-Insider RalphsValve von einem ersten Teaser oder Ähnlichem am 30. April. In ein paar Tagen wissen wir, ob an einem dieser Hinweise etwas dran ist.

