Greedfall 2: Ein bekannter Klassiker – Entwickler sprechen über ihre Inspirationsquellen

Vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler von Spiders die Arbeiten am Rollenspiel "Greedfall 2" offiziell an. In einem aktuellen Interview ermöglichte uns Studio einen Blick hinter die Kulissen und sprach unter anderem über seine Inspirationsquellen.

Mit „Greedfall 2: The Dying World“ kündigten Nacon und die Entwickler von Spiders vor wenigen Tagen einen Nachfolger zum ursprünglich im Jahr 2019 veröffentlichten Rollenspiel „Greedfall“ an.

Wer sich seit längerer Zeit mit den Titeln von Spiders beschäftigt, dürfte bereits bemerkt haben, dass sich das Studio gerne von bekannten Vorbildern aus dem Hause BioWare inspirieren lässt. Während „Mars: War Logs“ (2013) beispielsweise verschiedene Elemente aus der „Mass Effect“-Reihe aufgriff, zog „Greedfall“ verschiedene Inspirationen aus der „Dragon Age“-Reihe.

Wie Spiders-CEO Jehanne Rousseau in einem aktuellen Interview einräumte, lassen sich die Entwickler bei den Arbeiten an „Greedfall 2: The Dying World“ erneut von einem BioWare-Klassiker inspirieren. Dieses Mal von „Star Wars: Knights of the Old Republic“.

Entwickler profitieren von steigenden Budgets

Auch dank des kommerziellen Erfolges von „Greedfall“ steht den Entwicklern von Spiders bei „Greedfall 2: The Dying World“ ein größeres Budget zur Verfügung, das sich an allen Ecken und Enden des Rollenspiels bemerkbar machen soll. Neben einer größeren Spielwelt und einer längeren Geschichte dürfen sich die Spieler und Spielerinnen auf ein überarbeitetes Echtzeit-Kampf-System mit einer Pause-Funktion freuen, das sich laut Rousseau an seinem bekannten Pendant aus „Star Wars: Knights of the Old Republic“ orientieren wird.

„[In KOTOR] konntest du die nächsten Aktionen auswählen, aber du musstest nicht bei jeder Aktion pausieren, um sicherzustellen, dass deine Gefährten das tun, was du von ihnen wolltest“, führte Rousseau aus. Damit die Gefährten auch wirklich eine Hilfe sind, setzt das neue Kampfsystem im Vergleich mit dem originalen „Greedfall“ eine deutlich verbesserte künstliche Intelligenz voraus – sowohl bei euren Mitstreitern als auch bei den Gegnern.

„Wir haben uns dieses Mal wirklich auf sie konzentriert. Noch mehr als im vorherigen Spiel, weil es eindeutig etwas war, das die Spieler liebten“, ergänzte Jehanne Rousseau mit einem Blick auf die Charaktere und die Geschichte. „Wir haben versucht, diese Geschichte weiterzuentwickeln, noch mehr Inhalte um sie herum zu entwerfen und sicherzustellen, dass die Spieler eine wirklich echte Beziehung zu ihnen aufbauen können.“

„Greedfall 2: The Dying World“ erscheint 2024 für die Konsolen und den PC.

