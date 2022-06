F1 Manager 2022: Der Releasetermin steht – Erstes Gameplay und neue Details

Am heutigen Dienstag Nachmittag versorgten uns die Verantwortlichen von Frontier Developments („Elite Dangerous“, „Jurassic World: Evolution“) mit einem umfangreichen Info-Update zu „F1 Manager 2022“.

Zum einen wurde uns endlich handfestes Gameplay präsentiert, das uns einen ausführlichen Blick auf die spielerische Umsetzung der Management-Simulation ermöglicht. Den frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer haben wir natürlich unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden. Eigenen Angaben zufolge legen die Entwickler von Frontier Developments bei den Arbeiten am „F1 Manager“ besonders großen Wert auf eine authentische Spielerfahrung und möchten euch den Formel 1-Sport in all seinen Facetten näher bringen.

Ergänzend zur Präsentation des ersten Gameplay-Materials wurden weitere Details zum Spielablauf an sich genannt, die wir nachfolgend für euch zusammengefasst haben.

Führt euer Team zur Weltmeisterschaft

Da Frontier Developments bei den Arbeiten am „F1 Manager 2022“ über die offizielle Lizenz verfügt, stehen euch natürlich alle Teams der Formel 1 zur Verfügung. Ob ihr bei einem der Schwergewichte wie Red Bull Racing oder Ferrari einsteigt oder versucht, einen Außenseiter wie Williams oder Haas F1 Racing zum Weltmeister-Titel zu führen, ist euch überlassen. Zu eurem Aufgabengebiet gehört dabei nicht nur das Entwerfen eines möglichst konkurrenzfähigen Formel 1-Boliden oder die Verwaltung eurer Fabriken.

Gleichzeitig verpflichtet ihr neues Personal, findet die für euch passenden Fahrer und wählt vor einem Rennen eure individuellen Strategien aus. Anschließend ist es möglich, die Rennen und den Kampf um die Positionen aus verschiedenen Blickwinkeln zu verfolgen. Am Ende eines Rennwochenendes zieht ihr eure persönlichen Schlüsse aus dem Rennen beziehungsweise den gewonnenen Daten und passt eure zukünftigen Strategien sowie die Weiterentwicklung eures Fahrzeugs entsprechend an.

Related Posts

Der „F1 Manager 2022“ erscheint am 25. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu F1 Manager 2022.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren