Zorro – The Chronicles: Das Abenteuer des maskierten Rächers ist jetzt erhältlich!

Zorro - The Chronicles:

Endlich können die armen Bürger wieder ruhig schlafen und die fiesen Unterdrücker der Armee müssen in ihren Betten zittern: Der maskierte Held Zorro ist da und sorgt in "Zorro - The Chronicles" für Recht und Ordnung. Das Abenteuer rund um den Rächer der Gerechten ist ab sofort für den PC und alle Konsolen verfügbar.