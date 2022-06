Five Nights at Freddy’s Security Breach: Collector’s Edition ab Herbst – Vorbestellungen möglich

Five Nights at Freddy's Security Breach:

"Five Nights at Freddy's: Security Breach" erscheint noch einmal als Collector's Edition. Interessenten können ab Herbst dieses Jahres zugreifen.

„Five Nights at Freddy’s: Security Breach“ ist für PlayStation-Konsolen zwar längst erhältlich. Doch ab diesem Jahr können Spieler auch eine Collector’s Edition erwerben, die einige zusätzliche Inhalte bietet.

Demnach erscheint die Sammelfassung am 6. Dezember 2022. Bei Amazon sind Vorbestellungen möglich. Preislich schlägt das Paket. Ebenfalls erfolgte heute die Ankündigung der physischen Xbox-Version.

Die Collector’s Edition von „Five Nights at Freddy’s: Security Breach“ umfasst neben dem Grundspiel unter anderem eine Plüschfigur, die verwandelt werden kann. Hinzukommen ein Magnet, ein Plüschtier-Pin und weitere Gegenstände, die nachfolgend aufgelistet sind.

Die Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Collector’s Edition enthält:

SteelBook (Sammelgegenstand)

Mega-Pizzaplex-Schachtel (Sammelgegenstand)

30 cm großes umkehrbares Kita-Aufseher-Plüschtier von Youtooz (exklusiv für Maximum Games)

Physische Version von „Five Nights at Freddy’s: Security Breach“

Plüschtier-Pin-Set (Sammelgegenstand)

„Mr. Hippo“-Magnet

Vanny-Figur von Youtooz (exklusiv für Maximum Games)

Die „Five Nights at Freddy’s“-Reihe umfasst lustige Horrorspiele, in denen die Spieler die nächtlichen Aktivitäten in Freddy Fazbears Pizzerien erkunden. Im jüngsten Spiel sind nicht nur neue Charaktere mit von der Partie. Gleichzeitig können Spieler mit den Stars selbst interagieren, indem sie die neueste animatronische Technologie nutzen.

„Nach dem Anbruch der Nacht machen die Automaten in Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex gnadenlos Jagd auf alle Eindringlinge. Glamrock Chica, Roxanne Wolf, Montgomery Gator und die Pizzaplex-Wächterin Vanessa durchsuchen, falls nötig, jede Cotton Candy-Pizzabude, also sollte man sich nicht zu lange am gleichen Ort aufhalten“, so die Macher zum Spiel.

Weitere Meldungen zu Five Nights at Freddy's: Security Breach.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren