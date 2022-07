Marvel’s Midnight Suns: Captain America im ausführlichen Gameplay-Video vorgestellt

Nach einer weiteren Verschiebung ist der von Firaxis entwickelte Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Oktober dieses Jahres vorgesehen.

Nachdem uns die Entwickler in der vergangenen Woche mit einem neuen Trailer zu „Marvel’s Midnight Suns“ versorgten, der den ikonischen Superhelden Captain America in den Mittelpunkt rückte, steht nun ein entsprechendes Gameplay-Video bereit. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von rund fünf Minuten und stellt euch Captain America sowie die Fähigkeiten des rekrutierbaren Helden etwas näher vor – darunter den „Knockback“ oder den „Spang“.

Der Kampf um den Fortbestand der Menschheit

In „Marvel’s Midnight Suns“ verschlägt es euch in eine Welt, in der die Armee der Dämonenkönigin Lilith auf den Plan tritt und den Fortbestand der Menschheit bedroht. Ihr schlüpft in die Rolle von Hunter, einem mächtigen Krieger und Sohn von Lilith, der sich mit verschiedenen Superhelden zusammenschließt und den Kampf gegen seine Mutter aufnimmt.

„Nun, da sich die Dämonin Lilith und ihre furchterregende Horde mit den dunklen Armeen von Hydra vereint haben, ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln“, heißt es zur Geschichte des Strategie-Titels. „Du bist Hunter, ein legendärer Dämonenjäger mit einer mysteriösen Vergangenheit. Du musst du eine äußerst ungewöhnliche Gruppe aus erfahrenen Superheld innen und gefährlichen übernatürlichen Krieger innen anführen.“

„Marvel’s Midnight Suns“ wird ab dem 7. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

