Mato Anomalies: Prime Matter kündigt futuristisch RPG an – Trailer & Details

In Zusammenarbeit mit den Entwicklern von Arrowwiz kündigte der Publisher Prime Matter das futuristische Rollenspiel „Mato Anomalies“ an, das 2023 für die Konsolen und den PC erscheint.

Das Rollenspiel verfrachtet euch in eine fiktive Zukunft, in der sich die Welt von Mato mit einer Invasion einer außerirdischen Macht konfrontiert sieht. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Detektiv Doe und geht der Frage nach, was es mit der besagten Invasion auf sich hat.

Bei Mato handelt es sich um eine weitläufige Metropole, in der eine post-apokalyptische Welt traditionelle und futuristische Elemente miteinander verbindet. Neben der Erkundung der Spielwelt und der Suche nach Hinweisen auf die Invasion warten in „Mato Anomalies“ knackige Dungeons darauf, von euch gemeistert zu werden.

Mehr als 50 Entwickler involviert

„Wir freuen uns, das Spiel zu teilen, das wir in den letzten zwei Jahren entwickelt haben. Unser Kreativteam hat sich die tiefgründige Handlung und Welt in Mato Anomalies ausgedacht, die von unseren leidenschaftlichen Designern zum Leben erweckt wurden. An diesem Projekt waren über 50 talentierte Personen beteiligt, externe Partner nicht eingeschlossen. Wir fühlen uns von unserem Partner bei Prime Matter ermutigt, der an unser Studio und unsere globale Vision glaubt“, so Horace Xiong, CEO von Arrowiz.

„Mato Anomalies ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das die Spieler auf eine Reise durch Mato mitnimmt, eine fantasierte neo-futuristische Version des alten Shanghai. Übernehmen Sie die Kontrolle über die beiden Protagonisten Doe und Gram, um seltsame Anomalien in der Stadt zu untersuchen, oder wagen Sie sich in Risse, um gegen dämonische Abscheulichkeiten zu kämpfen, die entschlossen sind, den Untergang der Stadt herbeizuführen. Schließe dich mit ungewöhnlichen Gefährten zusammen und enthülle die dunklen Geheimnisse in dieser Geschichte von Pflicht, Hoffnung und Gerechtigkeit.“

„Mato Anomalies“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

