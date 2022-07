The DioField Chronicle: Termin des Strategie-Rollenspiels steht fest – Neuer Trailer

Im vergangenen März hatten Square Enix und das Entwicklerstudio Lancarse das Strategie-Rollenspiel „The DioFiled Chonicle“ für die Konsolen und den PC angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Erscheinungstermin mitgeteilt.

Demnach wird „The DioField Chronicle“ am 22. September 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) auf den Markt kommen. Bereits im August soll eine Demoversion veröffentlicht werden, die das erste Kapitel umfasst. Die Fortschritte wird man in die Vollversion übernehmen können.

Drei Editionen mit verschiedenen Boni

Als Vorbesteller der Standard Edition (59,99 Euro) kann man sich über das Rhopastomesser in einer exklusiven Farbe sowie den Rekrutenreif freuen. Wer sich sogar für die 15 Euro teurere Digital Deluxe Edition entscheidet, erhält auch einen zweitägigen Early Access. Darüber hinaus umfasst die Sonderedition einen Ritterspeer, einen Mystischen Ring, den Soundtrack sowie ein digitales Artbook.

Darüber hinaus bietet Square Enix zum Preis von 169,99 Euro auch eine Collector’s Edition an, die die Inhalte der Standard Edition sowie das „The DioField Chronicle“-Brettspiel und ein Anstecker-Set umfasst.

Doch was erwartet euch überhaupt in diesem Strategie-Rollenspiel? Eine epische Erzählung von Krieg und Ehre soll die Spieler in eine einzigartige sowie wunderschöne Welt eintauchen lassen, die Einflüsse aus Fantasy, Mittelalter und Moderne miteinander verbindet. Mit dem „Real Time Tactical Battle“ (RTTB) erlebt man auch tiefgehende Kämpfe in Echtzeit, in denen man die Stärken und Schwächen der Truppen nutzen muss. Dargestellt wird das Geschehen im Diorama-Stil.

Ein neuer Trailer gewährt uns noch einmal einen Blick auf „The DioField Chronicle“:

