The DioField Chronicle: Neues Strategie-Rollenspiel von Square Enix angekündigt

Mit "The DioField Chronicle" stellte Square Enix am gestrigen Abend ein neues Strategie-Rollenspiel für die Konsolen und den PC vor. Wir liefern euch den offiziellen Trailer und die ersten Details zur spielerischen Umsetzung.

Die gestrige „State of Play“-Ausgabe nutzte der japanische Publisher Square Enix, um gleich mehrere neue Projekte anzukündigen. Darunter „The DioField Chronicle“.

Spielerisch versteht sich „The DioField Chronicle“ als ein klassisches Strategie-Rollenspiel, das in die Fußstapfen bekannter Genre-Vertreter wie „Fire Emblem“ oder „Final Fantasy Tactics“ tritt. Euch verschlägt es in eine Welt, die von einem verheerenden Krieg heimgesucht wird. Inmitten dieses Chaos erhebt sich eine Söldnergruppe, wobei der Name „Blue Fox“ zu einem Synonym für die Hoffnung der Menschheit auf ein besseres Leben werden soll.

Meistert strategische Gefechte

„Die Ära der Mythen weicht einer Ära großer Turbulenzen… Die Welt der Menschen ist in Aufruhr versunken, während ein Zeitalter des Krieges jahrelang wütet. Eine Söldnerbande erhebt sich inmitten der Flammen und des Chaos, deren schicksalhafte Taten in noch kommenden Zeitaltern besungen werden werden. Aber wenn alles gesagt und getan ist, wird der Name Blue Fox zu einem Synonym für Hoffnung oder die dunkelste Tragödie?“, so die Beschreibung der Geschichte von „The DioField Chronicle“.

Neben der spannenden Geschichte und den vielseitigen Charakteren, die auf der offiziellen Website beschrieben werden, soll vor allem das Gameplay von „The DioField Chronicle“ begeistern. Hier greifen die Entwickler auf das neue „Real Time Tactical Battle“-System zurück, in dem die taktischen Gefechte in Echtzeit ausgetragen werden. Zu den Besonderheiten der Gefechte gehört die Tatsache, dass jedes Schlachtfeld über unterschiedliche Begebenheiten verfügt, die von euch genutzt werden können, um euch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil zu verschaffen.

Hinzukommen die zahlreichen Fähigkeiten, Klassen und Ausrüstungsgegenstände, mit denen ihr eure Helden auf die vor ihnen liegenden Abenteuer vorbereitet. „The DioField Chronicle“ wird im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu The DioField Chronicle.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren