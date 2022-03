Valkyrie Elysium: Square Enix stellt neues Rollenspiel vor – Trailer & Details

Nachdem ein entsprechender Markenschutzeintrag in Japan vor wenigen Wochen bereits darauf hindeutete, dass Square Enix an einem neuen „Valkyrie“-Abenteuer arbeiten könnte, wurde der Titel im Zuge der gestrigen „State of Play“-Ausgabe auch offiziell bestätigt.

Der neueste Ableger der Rollenspiel-Serie trägt demnach den Namen „Valkyrie Elysium“ und wird im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Versprochen wird ein Action-Rollenspiel mit einer „epischen Geschichte und wunderschönen Umgebungen“. Die Geschichte von „Valkyrie Elysium“ verfrachtet euch in eine ferne Vergangenheit, in der Ragnarök und somit der Untergang der Welt kurz bevorstehen.

Eine Botschafterin der Erlösung, die vom Allvater geschaffen wurde, scheint die einzige Chance auf die Rettung der Welt zu sein. Ihr steigt als tapfere Walküre in die Welt hinab und versucht, den Untergang der Welt zu verhindern. Dabei seht ihr euch natürlich mit zahlreichen Hindernissen und Herausforderungen konfrontiert.

Das wird spielerisch geboten

Spielerisch baut „Valkyrie Elysium“ laut Square Enix auf den Wurzeln der beliebten Reihe auf und liefert euch ein klassisches Action-Rollenspiel, in dem ihr auf Einherjar, rekrutierbare Krieger, zurückgreift und diese in den Kampf schickt. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist das dynamische Kampfsystem der Serie, das Attacken, Combos und spektakuläre Combos miteinander vereint.

„Außerdem ist es ein wunderschönes Spiel, mit unglaublichem Design, das den Geist der Reihe auf aufregende, moderne Art einfängt. Auf PS5 läuft es in 4K und 60 FPS und erschafft so ein Abenteuer, das wahnsinnig gut aussieht und sich auch so anfühlt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Und wir müssen natürlich die Musik erwähnen. Motoi Sakuraba, der Komponist der Reihe, ist wieder mit dabei und am atemberaubenden Soundtrack des Spiels beteiligt. Rollenspiele sind immer besser mit einem starken Soundtrack, und dieser wird … na ja, Musik in euren Ohren sein.“

Anbei der erste Trailer zu „Valkyrie Elysium“, der im Zuge der offiziellen Ankündigung veröffentlicht wurde.

