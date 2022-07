Dragon Ball The Breakers: Termin, Trailer und geschlossener Netzwerktest

„Dragon Ball: The Breakers“ wird am 13. Oktober 2022 in Japan und am 14. Oktober 2022 weltweit für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheinen, wie der Publisher Bandai Namco und der Entwickler Dimps bekanntgaben. Auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S wird der Titel durch die Abwärtskompatibilität unterstützt. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen neuen Trailer.

Falls ihr „Dragon Ball: The Breakers“ erwerben möchtet, steht ihr vor der Qual der Wahl. Denn in drei Editions wird der Titel angeboten. Dazu gehören neben der Standard Edition eine Special Edition und eine Limited Edition.

Die folgenden Inhalte sind laut Hersteller mit dabei:

Die Standard Edition wird nur digital verkauft und umfasst das Spiel ohne Zusatzinhalte. Vorbesteller erhalten jedoch einen „C-18 Transphere“ mit der Fähigkeit „Wall Kick“ sowie das Accessoire „Scouter (Blau)“.

wird nur digital verkauft und umfasst das Spiel ohne Zusatzinhalte. Vorbesteller erhalten jedoch einen „C-18 Transphere“ mit der Fähigkeit „Wall Kick“ sowie das Accessoire „Scouter (Blau)“. Die Special Edition ist sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form erhältlich und umfasst das komplette Spiel sowie das Special Edition Pack, das ein Kostüm, die Siegerpose „Zweihändig gut“ und den Fahrzeug-Skin „Drache (Gelb)“ freischaltet. Vorbesteller werden ebenfalls mit dem „C-18 Transphere“ und dem Accessoire „Scouter (Blau)“ belohnt.

ist sowohl im Einzelhandel als auch in digitaler Form erhältlich und umfasst das komplette Spiel sowie das Special Edition Pack, das ein Kostüm, die Siegerpose „Zweihändig gut“ und den Fahrzeug-Skin „Drache (Gelb)“ freischaltet. Vorbesteller werden ebenfalls mit dem „C-18 Transphere“ und dem Accessoire „Scouter (Blau)“ belohnt. Die Limited Edition wird exklusiv im Bandai Namco Store verkauft. Zusätzlich zu den Inhalten der Special Edition enthält die Limited Edition ein Steelbook, drei Raider-Sticker und die Cell Shell-Figur sowie das „Potara (Grün)“-Zubehör im Spiel.

„Dragon Ball: The Breakers“ ist im Universum von „Xenoverse“ angesiedelt und stellt ein Team von sieben Überlebenden vor die Aufgabe, einem Räuber zu entkommen. Der Widersacher muss seine Macht und seine immer stärkeren Entwicklungen einsetzen, um die Überlebenden zu jagen und zu besiegen.

Closed Network Test im August

Vor dem Launch wird „Dragon Ball: The Breakers“ zunächst einem Closed Network Test unterzogen, der am 6. und 7. August 2022 stattfindet. Interessierte Spieler können sich hier dafür registrieren. Während des CNTs werden Freezer, der neu angekündigte Räuber und Cell zum Spielen verfügbar sein. Avatar, Oolong Survivor Skin und Bulma Survivor Skin sind ebenfalls dabei.

Der CNT wird zu den folgenden Zeiten spielbar sein:

Samstag, 06. August – 14:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 06. August – 20:00 Uhr – 0:00 Uhr

Ein Open Beta-Test folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Details dazu sollen in Kürze enthüllt werden.

