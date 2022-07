MultiVersus: Neuer Trailer thematisiert den Spielfortschritt und die Belohnungen

In dieser Woche startete der Early-Access-Zugang zum kommenden Free2Play-Brawler „MultiVersus“. Ergänzend dazu stellten Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von Player First Games einen frischen Trailer bereit.

In diesem dreht sich alles um den Spielfortschritt beziehungsweise die Art und Weise, wie in „MultiVersus“ Belohnungen verdient und neue Inhalte freigeschaltet werden können. Wie bereits berichtet, bietet euch der Brawler zwei unterschiedliche Ingame-Währungen. Die Coins beziehungsweise Münzen können im Spiel an sich verdient und genutzt werden, um Inhalte wie zusätzliche Charaktere oder Skins freizuschalten.

Nummer Zwei im Bunde ist die Gleamium genannte Premium-Währung, die lediglich gegen Echtgeld erhältlich ist.

Exklusive Skins, Emotes und mehr

Diese könnt ihr nutzen, um Gleamium-exklusive Inhalte wie exklusive Skins, Emotes und mehr zu erwerben. Darüber hinaus erhalten ungeduldige Zeitgenossen die Möglichkeit, die zunächst gesperrten Charaktere nicht mit Coins beziehungsweise Münzen freizuspielen, sondern sie stattdessen mit Gleamium direkt freizuschalten. Was zum Launch an Gleamium-exklusiven Inhalten geboten wird und wie viel Geld nötig wäre, wenn man alle entsprechenden Inhalte erwerben möchte, verraten wir euch hier.

Während Frühstarter bereits in dieser Woche Zugang zur offenen Multiplayer-Beta von „MultiVersus“ erhielten, werden sich alle anderen noch bis zum 26. Juli 2022 gedulden müssen, ehe auch sie loslegen dürfen. Im Rahmen der offenen Beta könnt ihr den Multiplayer-Brawler ausführlich in Augenschein nehmen und erhaltet Zugriff auf Features wie das Tutorial, den lokalen Mehrspieler-Modus und natürlich den Online-Multiplayer.

„MultiVersus“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird auf allen Plattformen das Crossplay-Feature unterstützen. Ein konkreter Releasetermin wurde bisher nicht genannt. Stattdessen ist lediglich die Rede davon, dass der Free2Play-Brawler im Laufe des Jahres erscheinen wird.

