A Tale of Paper Refolded: Das Indie-Abenteuer erscheint auf der PS5 etwas später – Neuer Trailer

Mit "A Tale of Paper: Refolded" kündigten die Indie-Entwickler von Open House Games eine technisch und inhaltlich überarbeitete Fassung ihres sympathischen Plattformers an, die unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Wie heute eingeräumt wurde, werden sich PS5-Besitzer allerdings etwas länger gedulden müssen.

"A Tale of Paper" erscheint in einer überarbeiteten Version für die PlayStation 5.

Nachdem die Entwickler von Open House Games bereits im vergangenen Jahr die laufenden Arbeiten an einer Neuauflage von „A Tale of Paper“ bestätigten, wurde diese heute in Form eines neuen Trailers vorgestellt.

Die überarbeitete Fassung des sympathischen Plattformers wird unter dem Namen „A Tale of Paper: Refolded“ veröffentlicht und zum einen natürlich diverse technische Verbesserungen mit sich bringen. Zu den Optimierungen gehören eine verbesserte Grafik, eine stabilere Framerate sowie eine höhere Auflösung.

Darüber hinaus erhalten die Spieler und Spielerinnen die Möglichkeit, drei Prequel-Kapitel mit einem neuen Charakter, neuen Fähigkeiten sowie neuen Herausforderungen freizuschalten und so einen alternativen Blick auf die Geschichte von „A Tale of Paper“ zu erhaschen.

Anbei die offizielle Übersicht der wichtigsten Features.

Das wird in A Tale of Paper: Refolded geboten

Paper Shape Transformations – Springe hoch wie ein Origami-Frosch! Verwandle dich in einen Papierflieger und sinke ab! Entdecken Sie sieben Formen, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen.

Ein kleiner Held in einer großen Welt – Überwinde Herausforderungen, löse Rätsel und entkomme Gefahren, während du durch wunderschön gestaltete Umgebungen reist.

Eine Erzählung ohne Text – Erkunde jeden Level und finde versteckte Sammlerstücke, um die herzerwärmende Geschichte hinter A Tale of Paper zu enthüllen.

„A Tale of Paper: Refolded“ wird ab dem 19. August 2022 für den PC und die Xbox-Plattformen erhältlich sein. Die Umsetzungen für die PlayStation 5 und Nintendos Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

