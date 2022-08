White Day – A Labyrinth Named School: Der PS5-Horror hat einen Termin

Wie der Publisher PQube und die Entwickler von Sonnori Ende Mai bekannt gaben, wird der klassische Asia-Horror-Titel „White Day: A Labyrinth Named School“ auch für die Switch und die Konsolen der aktuellen Generation erscheinen.

Nachdem bisher noch in den Sternen stand, wann mit dem Release der überarbeiteten Fassung zu rechnen ist, wurde im Rahmen einer aktuellen Mitteilung bestätigt, dass „White Day: A Labyrinth Named School“ ab dem 8. September 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein wird.

Während auf den Xbox-Systemen auf einen rein digitalen Release gesetzt wird, kann „White Day: A Labyrinth Named School“ auf der PS5 und der Switch sowohl in einer Download- als auch einer Retail-Fassung erworben werden.

Ein dynamisches Angst-System sorgt für schaurigen Horror

Die Handlung von „White Day: Labyrinth Named School“ setzt einen Tag vor dem namensgebenden White Day ein und erzählt die Geschichte von Hee-Min Lee, einem neuen Schüler der Yeondu High School. Hee-Min Lee schleicht sich am Abend in die Schule, um eine Schachtel Süßigkeiten für das Mädchen zu verstauen, in das er verliebt ist. Ein Vorhaben, das sich schnell in einen lebendigen Alptraum verwandelt, da sich der Schüler plötzlich mit einem mörderischen Hausmeister und den Seelen der Toten konfrontiert sieht, die Jagd auf ihn machen.

Zu den tragenden Gameplay-Features von „White Day: Labyrinth Named School“ gehört laut Entwicklerangaben das dynamische Angst-System. Auf je mehr Schrecken ihr stoßt, desto schwerer wird das Spiel. Während ihr um euer Überleben kämpft und versucht, den Seelen der Toten zu entkommen, entdeckt ihr unterschiedliche Geheimnisse, die zu einem von mehreren unterschiedlichen Enden führen werden.

Derzeit arbeiten die Entwickler von Sonnori zudem an einem Nachfolger zu „White Day: Labyrinth Named School“, bei dem allerdings noch unklar ist, wann dieser erscheinen wird.

