Apex Legends: Charakter-Trailer stellt die neue Legende Vantage vor

Mit einem weiteren Trailer stellt uns Respawn Entertainment noch einmal die neue Legende Vantage vor, die in der kommenden Woche im Battle Royale-Shooter "Apex Legends" auftauchen wird.

Am kommenden Dienstag, den 9. August 2022, startet die 14. Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“. Nachdem vor wenigen Tagen bereits ein offizieller Gameplay-Trailer bereitgestellt wurde, haben Electronic Arts und Respawn Entertainment am heutigen Nachmittag einen weiteren Trailer bereitgestellt, der die neue Legende Vantage in den Mittelpunkt stellt.

Scharfschützin von klein auf

Bei Vantage handelt es sich um das 18-jährige Scharfschützen-Wunderkind Xiomara „Mara“ Contreras, das auf dem Eisplaneten Págos geboren wurde. Ihre Mutter Xenia hat sie alleine aufgezogen und bereits früh entdeckt, dass ihre Tochter ein einzigartiges Talent hat. Sie schenkte Mara die Encyclopedia Outlandica, woraufhin sie die Informationen wie ein Schwamm aufsog.

Als Mara 18 Jahre alt wurde, stieß sie auf das Wrack der G.D.S. Vantage, schlich sich in das Wrack und fand heraus, dass sie ihr Leben lang belogen wurde. Ihre Mutter war nämlich eine Gefangene, die an Bord der G:D.S. Vantage nach Págos gebracht wurde.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Als das durch den Eindringling aus der Balance geratene Schiff wenig später in eine Eisspalte stürzte, blieb Mara schwer verletzt darin zurück. Ihre Mutter fand sie erst, als eine kleine Fledermaus, die Mara zuvor gerettet hatte, mit Maras Pfeife in den Krallen um die Spalte kreiste. Als Xenia ihre Tochter erreichte, konnte sie ihre schweren Verletzungen selbst nicht behandeln. Um das Leben ihrer Tochter zu retten, aktivierte Xenia daher das SOS-Signal des Gefängnisschiffes, wurde dafür aber erneut inhaftiert.“

„Apex Legends“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich.

