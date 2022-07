Apex Legends: Respawn hat die nächste Legende vorab bestätigt – Trailer

Am 9. August 2022 soll die nächste Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ an den Start gehen und einmal mehr eine neue Legende mit sich bringen. Auch wenn Respawn Entertainment eine offizielle Ankündigung des Charakters noch nicht vorgenommen hat, so haben die Entwickler aus Versehen eine Vorschau veröffentlicht und bestätigt, was die Fans seit einiger Zeit vermuten: Vantage ist die nächste Legende!

Eine Jägerin stürzt in die Schlacht

Darauf deutete eine Vorschau auf die nächste Episode der „Stories from the Outlands“ hin, laut der die 14. Season den Namen „Hunted“ tragen und am 9. August 2022 beginnen wird. In dem dazugehörigen Bild konnte man einen weiblichen Charakter sehen, der bereits im vergangenen März in einem massiven Leak aufgetaucht war.

Laut bisherigen Informationen wird Vantage einige interessante Fähigkeiten mitbringen. Ihre passive Fähigkeit deckt eine Vielzahl an Informationen auf. Wenn man durch ein Visier auf einen Gegner zielt, werden sowohl die Legende, die Lebensenergie und mehr aufgedeckt. Als Sekundärfähigkeit kann sie einen Vogel vorschicken und zu diesem hinspringen, um schnell voranzukommen.

Dahingegen packt sie mit ihrer ultimativen Fähigkeit ein Scharfschützengewehr aus. Wenn sie einen Gegner trifft, wird dieser markiert, sodass die Schüsse der Teamkameraden größeren Schaden anrichten. Somit ist Vantage ein starker Support-Charakter, der in einem ausbalancierten Team eine Menge Vorteile zu bieten haben kann.

Sobald offizielle Informationen zur nächsten Season von „Apex Legends“ enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Update: EA hat einen dazugehörigen Trailer nachgereicht.

Quelle: VG247

