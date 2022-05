Apex Legends: Knackt die nächste Milliarden-Marke

Mit Videospielen können Entwickler viele Millionen Dollar verdienen, sofern sie mit ihren Projekten das Interesse der Spieler treffen. Für große Publisher wie Activision, Take-Two und Electronic Arts geht es aber längst um Milliarden-Dollar-Beträge. Und im Fall des Free-to-Play-Shooters „Apex Legends“ wurde mittlerweile sogar die 2-Milliarden-Dollar-Marke geknackt.

Darauf verwies EA-Manager Chris Suh im neuen Geschäftsbericht von Electronic Arts. Laut seiner Aussage konnte „Apex Legends“ im vergangenen Geschäftsjahr einen Zuwachs von 40 Prozent hinlegen, was den Shooter in Bezug auf die Nettobuchungen über den Meilenstein von 2 Milliarden Dollar hievte.

Und auch in den kommenden Monaten soll „Apex Legends“ die Kassen klingen lassen. Das Spiel befindet sich derzeit in der dreizehnten Saison, die den Titel „Errettung“ trägt. Einzelheiten dazu haben wir weiter unten verlinkt.

Mobile-Version hat einen Termin

Auch Smartphone-Spieler können sich bald mit „Apex Legends“ beschäftigen. EA und Respawn Entertainment gaben heute das Veröffentlichungsdatum für „Apex Legends Mobile“ bekannt.

Nachdem kürzlich bestätigt wurde, dass das Spiel im laufenden Monat erscheinen wird, wurde der 17. Mai 2022 als Veröffentlichungsdatum für iOS und Android bestätigt. Spieler, die sich vorab für das Spiel registrieren, erhalten exklusive Belohnungen, die sie später in der Mobile-Version nutzen können.

Wie „Apex Legends“ für Konsole und PC wird auch der mobile Titel kostenlos sein und keine kostenpflichtigen Gegenstände enthalten, die einen Spielvorteil bieten. Es wird allerdings eigene Battle-Pässe, sammelbare Kosmetika und einzigartige Freischaltmöglichkeiten geben.

„Apex Legends“ kam im Februar 2019 auf den Markt und wird seitdem rege genutzt. In den PlayStation Store-Charts landete der Titel in der Free-to-Play-Kategorie im April auf dem dritten Platz – vor „Call of Duty Warzone“.

