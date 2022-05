Apex Legends: IMC-Waffenlager in Season 13 sollen „Titanfall“-Vermächtnis ehren

In der kommenden 13. "Apex Legends"-Season könnt ihr gegen Gegner aus "Titanfall" kämpfen.

In wenigen Tagen startet mit „Errettung“ die nunmehr 13. Season von „Apex Legends“. Darin hat sich nicht nur die bekannte Map Sturmpunkt ganz schön verändert, sondern mit Newcastle schließt sich auch eine neue Legende den Spielen an. Darüber hinaus dürft ihr euch in den IMC-Waffenlagern beweisen, die ihre Premiere in der kommenden Erweiterung feiern werden. PLAY3.DE durfte vorab mit Mitgliedern des Entwicklerstudios Respawn Entertainment unter anderem über diese Neuerung und deren spezielle Verbindung zu „Titanfall“ sprechen.

Geister des Frontier Wars mischen die Apex Games auf

IMC ist die Abkürzung der Interstellar Manufacturing Corporation, eines Konzerns, der während des Frontier Wars aktiv war. Diesen haben Spieler in der Story-Kampagne von „Titanfall 2“ noch hautnah miterlebt und darin unter anderem gegen Kreationen des Unternehmen gekämpft. Ursprünglich handelte es sich bei den Waffenlagern um unterirdische Einrichtungen der IMC, doch das Auftauchen eines gewaltigen Seemonsters hat dafür gesorgt, dass sie sich nun an der Oberfläche von Sturmpunkt befinden. In ihnen wartet zwar wertvoller Loot, allerdings ebenso gefährliche Gegner: Die Spectres.

Die Rückkehr dieser gefährlichen „Titanfall“-Robotergegner hat einen besonderen Grund, wie uns Samantha Kalman, die als Senior Game Designer bei Respawn arbeitet, in einem Exklusivinterview verraten hat. Bereits seit fast anderthalb Jahren arbeitet das Team an diesem Minispiel, das in Season 13 von „Apex Legends“ seine Premiere feiern wird. Zum Ausgangspunkt für das Design dieses PvE-Events verriet uns Kalman, die Verantwortlichen wollten der Map eine KI hinzufügen: „Wir können dem Erbe von „Titanfall“ und „Titanfall 2“ Tribut zollen und diesen wirklich aufregenden Feind zurück ins Spiel von „Apex“ bringen.“

Eine besondere Schwierigkeit war es dabei, dieses PvE-Element mit der PvP-Natur des Battle-Royale-Shooters in Einklang zu bringen. Vor allem sei es herausfordernd gewesen, einen Weg zu finden, um Spieler während ihrer Zeit in einem Waffenlager zu beschützen. „Wie können wir ihnen das ermöglichen, wie können wir ihnen das ermöglichen, ohne dass sie zu Statisten gemacht werden?“ Das Ziel des Teams sei es gewesen, „konzentrierte Kampfbegegnungen mit Spectres“ zu haben, die gewissermaßen als „kurze Unterbrechung des PvP“ dienen sollten.

Gleichzeitig sollten Spieler währenddessen vor äußeren Eingriffen geschützt werden „und alles hat sich von dort aus entwickelt.“ Letztendlich entschied sich das Team deshalb dafür, die IMC-Waffenlager auf ein festgelegtes Areal zu beschränken. Sobald es aktiviert wird, wird der Bereich versiegelt und innerhalb von 60 Sekunden müssen Spieler mehrere Spectre-Gegnerwellen erfolgreich abwehren, um anschließend besonderen Loot zu erhalten.

Mehr zu Apex Legends:

Bereits zuvor, im Rahmen eines digitalen Events, verrieten die Verantwortlichen von Respawn Entertainment, diese IMC-Waffenlager müssten nicht allein auf Sturmpunkt beschränkt bleiben. Sollte die „Apex Legends“-Community positiv auf dieses neue PvE-Minispiel reagieren, könnten diese Einrichtungen womöglich bald auch auf weiteren Maps auftauchen. Entscheidend hierfür sei jedoch das Feedback der Spieler des Multiplayer-Hits.

Die 13. Season von „Apex Legends“ startet am 10. Mai 2022 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, der Nintendo Switch und dem PC (via Origin & Steam).

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren