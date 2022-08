ONI – Road to be the Mightiest Oni: Zweiter Trailer und Details zum actionreichen Abenteuer

ONI - Road to be the Mightiest Oni:

Das Action-Adventure "ONI: Road to be the Mightiest Oni" hat einen neuen Trailer, einige Screenshots sowie Details erhalten. Die Veröffentlichung ist für dieses Jahr in Planung.

Eine kleine Insel inmitten des Ozeans. Dämonische Geister, die zur Prüfungen herausgefordert werden können und der letzte Überlebende der Armee des Dämonenkönigs, der gemeinsam mit seinem mysteriösen Geist auf diesem Fleckchen Erde lebt. Klingt interessant? Dann solltet ihr „ONI: Road to be the Mightiest Oni“ mal etwas genauer anschauen.

Beweist euch als Dämonenkrieger

Der Protagonist, Kuuta, und sein Geistergefährte, Kazemaru, müssen sich auf Kisejima zahlreichen Herausforderungen stellen. Vor allem Dämonen aus uralten Zeiten, die einst von Momotaro besiegt wurden, warten hier auf einen weiteren Kampf.

Das Entwicklerstudio Kenei Design verspricht für „ONI: Road to be the Mightiest Oni“ eine einzigartige Action, wenn Kuuta mit seinem Knüppel auf die physischen Körper der Feinde einschlägt. Jedoch wird Kazemaru ihre Seelen aufsaugen müssen, um sie tatsächlich zu besiegen. Man wird beide Charaktere zur gleichen Zeit spielen, weshalb man sich auch verschiedensten Gegnern entgegenstellen kann. Keine Herausforderung ist zu groß, oder doch?

Zudem ist die Insel in drei Areale aufgeteilt, die unterschiedliche Aufgaben mit sich bringen. Von reinen Kämpfen bis hin zu Eskortmissionen sollen die Spieler auf Kisejima bei Laune gehalten werden. Zudem kann man den eigenen Charakter aufwerten, indem man vor Verfolgern davonrennt. Wenn man Pilze sammelt, kann man mit diesen wiederum aufgewertete Knüppel kaufen.

„ONI: Road to be the Mightiest Oni“ wird noch im Laufe dieses Jahres für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC erscheinen. Schaut euch den Trailer und die neuesten Screenshots an, um bereits einen Eindruck vom Abenteuer zu erhalten.

