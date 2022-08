The King of Fighters XV: Team Samurai-DLC und zweite Season angekündigt

The King of Fighters XV:

Wie SNK bekannt gab, wird der Fighting-Titel "The King of Fighters XV" im Herbst mit dem "Team Samurai" genannten DLC bedacht. Darüber hinaus kündigte das japanische Studio die laufenden Arbeiten an einer zweiten Season an.

"The King of Fighters XV" wird ab 2023 das Cross-Play-Feature unterstützen.

Wie vor dem offiziellen Release versprochen, wird der für die Konsolen und den PC erhältliche Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ in diesem Jahr mit insgesamt vier Download-Paketen versehen.

Nachdem die ersten drei DLCs in den vergangenen Monaten veröffentlicht wurden, kündigten die Verantwortlichen von SNK mit „Team Samurai“ nun den vierten Charakter-DLC zu „The King of Fighters XV“ an. „Team Samurai“ wird im Herbst 2022 veröffentlicht und mit Haohmaru, Nakoruru und Darli Dagger drei weitere Charaktere mit sich bringen, die Fans von SNKs „Samurai Shodown“-Franchise definitiv ein Begriff sein dürften.

Season 2 startet 2023

Ergänzend zum „Team Samurai“-DLC und seinen drei neuen Charakteren kündigte SNK an, dass die hauseigenen Entwickler aktuell bereits an der zweiten Season von „The King of Fighters XV“ arbeiten, die im Laufe des kommenden Jahres an den Start gebracht wird. Abgesehen von der Tatsache, das sich die Nutzer hier über neue Features und Inhalte freuen dürfen, nannte SNK zur zweiten Season bisher allerdings keine konkreten Details.

Was wir allerdings wissen ist, dass „The King of Fighters XV“ im Jahr 2023 mit einer Unterstützung des Cross-Play-Features versehen wird. Diese wird es euch ermöglichen, euch mit Spielern und Spielerinnen zu messen, die auf einer anderen Plattform als ihr selbst unterwegs sind.

Related Posts

„The King of Fighters XV“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu The King of Fighters XV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren