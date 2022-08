The King of Fighters XV: Neuer DLC erscheint heute – SNK kündigt Cross-Play-Support an

The King of Fighters XV:

Im Laufe des heutigen Tages bekommt der Fighting-Titel "The King of Fighters XV" mit "Team Awakened Orochi" einen neuen DLC spendiert. Darüber hinaus gab SNK bekannt, dass derzeit an einer Cross-Play-Unterstützung gearbeitet wird.

Mit „Team Awakened Orochi“ stellten die Entwickler von SNK Ende des vergangenen Monats den nächsten DLC zum hauseigenen Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ vor, der erneut neue Charaktere mit sich bringen wird.

Wie SNK in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, wird der „Team Awakened Orochi“-DLC am heutigen Montag, den 8. August 2022 für alle Plattformen veröffentlicht, für die der Fighting-Titel erhältlich ist. Der neue DLC bringt das namensgebende Team Awakened Orochi mit sich und setzt sich aus den drei Charakteren Orochi Yashiro, Orochi Shermie und Orochi Chris zusammen.

In „The King of Fighters ’97“ arbeitete das Team daran, Orochi wiederzubeleben und sich dessen Macht zu Eigen zu machen.

Entwickler arbeiten an einer Cross-Play-Unterstützung

Passend zur heutigen Veröffentlichung des „Team Awakened Orochi“-DLCs gab SNK bekannt, dass die Entwickler derzeit an einer Cross-Play-Unterstützung für „The King of Fighters XV“ arbeiten. Einen konkreten Termin nannte der Publisher hier allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass die Cross-Play-Unterstützung im Laufe des kommenden Jahres Einzug in „The King of Fighters XV“ halten wird. Weitere Details zu diesem Thema möchte SNK zu gegebener Zeit nennen.

Mit der Cross-Play-Unterstützung wird es euch ermöglicht, gegen Spieler und Spielerinnen anzutreten, die auf einer anderen Plattform als ihr unterwegs sind. Auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 ist bereits eine Cross-Gen-Unterstützung mit von der Partie, die Duelle zwischen PS4- und PS5-Nutzern ermöglicht.

„The King of Fighters XV“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

