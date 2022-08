Avatar The Last Airbender: Unangekündigter Titel auf Amazon aufgetaucht

Avatar The Last Airbender:

Auf Amazon Japan tauchte ein unangekündigter neuer Titel zu "Avatar: The Last Airbender" auf. Da hier von einem geplanten Release im November dieses Jahres die Rede ist, können wir wohl davon ausgehen, dass die offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Das neue "Avatar: The Last Airbender"-Spiel erscheint offenbar im November 2022.

In der Vergangenheit entpuppte sich der weltweit führende Versandhändler Amazon immer wieder als Spielverderber und nahm die mögliche Enthüllung neuer Titel durch den jeweiligen Entwickler beziehungsweise Publisher vorweg.

So auch im Fall eines neuen Videospiels auf Basis von „Avatar The Last Airbender“, das im Laufe des Wochenendes im Sortiment von Amazon Japan auftauchte. Wie sich dem zu früh freigeschalteten Produkteintrag entnehmen lässt, wird der Titel, der den Namen „Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ trägt, vom Publisher GameMill Entertainment veröffentlicht.

Dieser war in der Vergangenheit für Produktionen wie „Nickelodeon All-Star Brawl“, „Nickelodeon Kart Racers 2″ oder Cruis’N Blast“ verantwortlich.

Mögliche Ankündigung auf der Gamescom 2022?

Da sich dem Produkteintrag des Weiteren entnehmen lässt, dass „Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ im November dieses Jahres für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht wird, dürfte die offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Denkbar wäre beispielsweise, dass das Projekt auf der Gamescom 2022 in der kommenden Woche oder der Tokyo Game Show 2022 im September enthüllt beziehungsweise vorgestellt wird.

Auf was wir uns in „Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ spielerisch freuen dürfen, geht aus dem Produkteintrag von Amazon Japan leider nicht hervor. Allerdings hielt sich in der Vergangenheit recht hartnäckig das Gerücht, dass derzeit an einem Rollenspiel im zugrunde liegenden Universum gearbeitet wird.

Gut denkbar also, dass sich die Gerüchte auf „Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance“ bezogen. Im Laufe der nächsten Wochen dürften wir mehr erfahren.

Quelle: Amazon Japan

