LEGO Bricktales: Erscheint definitiv noch 2022 – Frischer Trailer steht bereit

Die diesjährige Future Game Show wurde vom Publisher Thunderful und den Entwicklern der ClockStone Studios genutzt, um mit „LEGO Bricktales“ ein ungewöhnliches Adventure anzukündigen.

Das neueste Werk der „Bridge Constructor“-Macher verlagert den Fokus laut offiziellen Angaben auf Dioramen, kreative Rätsel und das klassisches Klötzchenspiel. Um euch noch einmal einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „LEGO Bricktales“ spielerisch auf euch zukommt, stellten Thunderful und die Macher der ClockStone Studios heute einen frischen Trailer bereit.

Diesen haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Release in diesem Jahr noch einmal bestätigt

„Jedes Diorama bietet eine Vielzahl an Bauplätzen, auf denen intuitiv Stein für Stein gebaut werden kann – von rein ästhetischen Konstruktionen wie einem Marktstand oder einer Spieluhr bis hin zu funktionalen, physikbasierten Rätseln wie dem Errichten eines Krans oder Tragschraubers. Du bekommst an jeder Stelle einen Satz Bausteine und es liegt an dir, ein einzigartiges, funktionierendes Objekt zu entwerfen. Neben speziellen Rätseln und Aufgaben gibt es im Vergnügungspark zusätzliche Möglichkeiten, um die Attraktionen nach deinem Geschmack zu gestalten“, heißt es zur spielerischen Umsetzung des Adventures weiter.

Einen handfesten Termin spendierten die Verantwortlichen von Thunderful beziehungsweise der ClockStone Studios „LEGO Bricktales“ bisher nicht. Zumindest wurde noch einmal versichert, dass an den aktuellen Veröffentlichungsplänen festgehalten wird. Somit wird die neue LEGO-Erfahrung definitiv noch in diesem Jahr veröffentlicht.

Related Posts

„LEGO Bricktales“ erscheint für den PC, Nintendos Switch sowie die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Weitere Meldungen zu LEGO Bricktales.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren