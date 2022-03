LEGO Bricktales: Einzigartiges Adventure im Diorama-Stil angekündigt

Im Rahmen der Future Games Show haben der Publisher Thunderful und das Entwicklerteam ClockStone Studio, das vor allem für die „Bridge Constructor“-Reihe bekannt ist, eine überraschende Ankündigung vorgenommen. Mit „LEGO Bricktales“ befindet sich ein neues Adventure in Arbeit, das den Fokus auf Dioramen, kreative Rätsel und klassisches Klötzchenspiel in LEGO-Manier legt.

Lasst eurer Kreativität freien Lauf

Auch wenn die Verantwortlichen weder einen Erscheinungstermin noch unterstützte Plattformen verraten haben, so haben sie zumindest einige Details zum Spiel enthüllt. Demnach wird man eine innovative Stein-für-Stein-Bauweise entdecken, mit der man die Rätsel mithilfe der eigenen Fantasie bewältigt. Ddafür stürzt man sich in eine Welt voller LEGO-Diorama-Biome, in denen man gemeinsam mit einem kleinen Roboter nach Inspirationen sucht, um den baufälligen Vergnügungspark des Großvaters wiederzubeleben.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Jedes Diorama bietet eine Vielzahl an Bauplätzen, auf denen intuitiv Stein für Stein gebaut werden kann – von rein ästhetischen Konstruktionen wie einem Marktstand oder einer Spieluhr bis hin zu funktionalen, physikbasierten Rätseln wie dem Errichten eines Krans oder Tragschraubers. Du bekommst an jeder Stelle einen Satz Bausteine und es liegt an dir, ein einzigartiges, funktionierendes Objekt zu entwerfen. Neben speziellen Rätseln und Aufgaben gibt es im Vergnügungspark zusätzliche Möglichkeiten, um die Attraktionen nach deinem Geschmack zu gestalten!“

Zur Ankündigung verlor auch Dieter Schoeller, VP of Publishing bei Thunderful, einige Worte: „Nach mehr als zwei Jahren fühlt es sich großartig an, endlich ankündigen zu können, an was wir hinter verschlossenen Türen gearbeitet haben. Wir fühlen uns geehrt, diese Möglichkeit zu haben mit der größten Spielzeugmarke der Welt zusammenzuarbeiten. Mit LEGO Bricktales haben wir es uns zur Aufgabe gemacht dort anzuknüpfen, was das Spielen mit LEGO so besonders macht. Unsere intuitive Stein für Stein-Baumechanik erlaubt es den Spielern mit den LEGO-Steinen in der selben Art in einem Videospiel zu interagieren, wie die Spielzeuge die Vorstellungskraft und Kreativität der Leute seit Jahrzehnten inspiriert haben.“

Ein erster Trailer gewährt euch bereits einen Eindruck von „LEGO Bricktales“ und was dieses Spiel so besonders machen wird:

